Krach s třístou hráčkou světa. Plíšková podlehla v Abú Zabí ruské outsiderce, Muchová jde dál

Abú Zabí Tenistka Karolína Plíšková vypadla na úvodním turnaji sezony v Abú Zabí v druhém kole. Nasazená trojka překvapivě podlehla 292. hráčce světového žebříčku Rusce Anastasii Gasanovové 2:6, 4:6. Karolína Muchová odstoupila ze soutěže před zápasem s Ruskou Darjou Kasatkinovou. Důvod zatím není znám.

Plíšková v uplynulých čtyřech letech zahájila třikrát sezonu turnajovým triumfem v oblíbeném Brisbane, kde se letos kvůli koronaviru nehraje. Ve Spojených arabských emirátech se jí pod vedením nového kouče Saschy Bajina zdaleka tolik nedařilo.



V prvním kole světová šestka vyřadila Řekyni Despinu Papamichailovou, na další soupeřku z třetí stovky pořadí WTA však už nestačila. Gasanovová po úspěchu v kvalifikaci debutuje v hlavní soutěži na elitním okruhu a dnes si připsala nejcennější výhru v kariéře. Jednadvacetiletá Ruska nastoupila proti hráčce z první světové stovky poprvé a hned uspěla.

„Jako kdybych to dneska na kurtu nebyla já. Cítila jsem se tak sebevědomě, mám obrovskou radost,“ řekla Gasanovová na tiskové konferenci. „Je to překvapení, ale když jsem se ráno probudila, řekla jsem si: Proč ne? Proč bych nemohla vyhrát? Vlastně jsem čekala, že tu vypadnu v kvalifikaci nebo tak něco, ale prostě do toho jdu a chci vyhrát. Chci se letos dostat do druhé stovky žebříčku. Hrát proti tenistce z Top 10 je pro mě skvělá příležitost a šance ukázat, co dovedu,“ prohlásila.



V prvním setu připravila Plíškovou o úvodní dva servisy, sama nepustila bývalou světovou jedničku k jedinému brejkbolu a za 28 minut vyhrála 6:2. Plíšková si vypracovala ve čtvrtém gamu druhé sady pět brejkbolů, žádný však nevyužila. Vzápětí přišla o podání, ale čistou hry při servisu soupeřky vyrovnala na 4:4. Potom však znovu neudržela své podání a Gasanovová následně při svém servisu proměnila třetí mečbol.

Karolína Muchová na turnaji v Ostravě.

Se soupeřkou, která nefiguruje v první padesátce světového žebříčku, prohrála Plíšková poprvé od září 2019. Tehdy v Pekingu podlehla v prvním kole Lotyšce Jeleně Ostapenkové, které patřilo 73. místo.



Muchová ve čtvrtek vstoupila do sezony vítězstvím 6:4, 6:1 nad Dankou Koviničovou z Černé Hory. V pátek zvládla po boku Markéty Vondroušové i úvodní zápas v soutěži čtyřhry, v které rovněž pokračovat nebude. Dvouhra už je bez české účasti.