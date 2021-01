Boj s covidem i časem. Házenkáři: Děláme maximum, klády pod nohama budeme přeskakovat

Praha Pokud v době koronaviru existuje pro sportovce noční můra, prožívá ji právě házenkářská reprezentace. Kvůli šíření covidu mezi hráči a trenéry je v ohrožení samotná účast na mistrovství světa - do Egypta přitom Češi potřebují odletět nejpozději příští středu, první duel hrají ve čtvrtek. „Věřím, že se zúčastníme. Ty klády, co nám padají pod nohy, budeme přeskakovat,“ řekl svazový prezident Jaroslav Chvalný.

Oba hlavní trenéři v izolaci. Nakažení hráči. Zrušené duely evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům, které měly sloužit jako generálka. Nemožnost se pořádně připravovat… Co s tím?

„Tým chce jet za každou cenu a my to budeme podporovat,“ říká Jan Filip, který od 2. ledna funguje pouze z hotelového pokoje: „Jsme rádi, že kluci jsou i přes složitou situaci odhodlaní. Situace v celém světě je extrémní, nestandardní. Primárně budeme vycházet ze zdravotního stavu.“

Reprezentanti Brankáři: Martin Galia, Filip Herajt, Šimon Mizera, Tomáš Mrkva, Karel Šmíd.

Levá křídla: Jakub Hrstka, Milan Kotrč, Ondřej Šafránek, Marek Vančo, Jan Zbránek. Pravá křídla: Tomáš Číp, Jan Chmelík, Miroslav Jurka, David Poloz, Jakub Štěrba. Střední spojky: Tomáš Babák, Roman Bečvář, Martin Březina, Patrik Fulnek, Daniel Křístek, Lukáš Mořkovský, Jonáš Patzel, Tomáš Sklenák, Ondřej Zdráhala. Levé spojky: Václav Franc, Pavel Horák, Matěj Klíma, Matěj Nantl, Vojtěch Patzel, Adam Ptáčník, Dominik Solák, Jaroslav Trkovský. Pravé spojky: Jakub Douda, Radim Chudoba, Stanislav Kašpárek, Petr Linhart, Dieudonné Mubenzem, Tomáš Piroch. Pivoti: Jiří Dokoupil, Adam Gřešek, Jan Mojžíš, Leoš Petrovský, Vít Reichl, Daniel Režnický, Petr Šlachta, Jan Užek, Štěpán Zeman.

Ještě na soustředění v Zubří na konci minulého roku byly všechny testy negativní. Na srazu v Plzni se případy začaly množit.

„Udělali jsme všechno, co jsme měli. Dodržovali jsme nařízení ministerstva zdravotnictví, předpisy Mezinárodní i Evropské házenkářské federace, vlastní předpisy,“ řekl Chvalný. „Nákaza se dostala i do jiných týmů, v jiných odvětvích. Zabránit se tomu nedá. Kategoricky trvám na tom, že vlastní nedbalostí nebo snížením standardů jsme situaci nezavinili.“

Z původní jedenadvacítky hráčů je pozitivních devět, do toho šest členů realizačního týmu třeba včetně dvou fyzioterapeutů a obou hlavních koučů, tým tak místo dvojice Jan Filip, Daniel Kubeš dál vedou Petr Štochl a Pavel Pauza.

Postupně by do Plzně měli přijíždět další adepti na účast na šampionátu v Egyptě: IHF původně dovolila nezvykle širokou nominaci 35 jmen, ani to ale nemusí být konečná.

„Co vím, tak dvě federace už nominovaly mimo tuto pětatřicítku a IHF jim vyšla vstříc, což dokazuje, že udělají naprosté maximum,“ řekl předseda reprezentační komise Daniel Čurda. „Největší problém máme na postu pivota a mezi těmi 35 už žádný další není, budeme potřebovat zvláštní povolení. Ale nečekám, že by měl být jiný problém,“ dodal Filip.

Závod o čas je jedna věc, případné složení kádru další.

Z dvanácti momentálně dostupných hráčů na hřišti trénují jen ti, kteří už covid prodělali a je u nich nižší šance, že by mohli mít znovu pozitivní test - toto kritérium hraje roli i u dodatečně nominovaných. Zbylí jsou pak v „režimu hájení“, připravovat se až do odletu budou jen individuálně.

„Absolutně primární je zdraví hráčů, to je základ. Druhá věc je odletět, pro to uděláme maximum,“ zopakoval Filip. „V každém případě je to narušení přípravy, vliv to mít bude, ale týden bez tréninků se nějakým způsobem přežít dá a nám nic jiného nezbývá. Přijedou hráči, co toho tolik v nároďáku neodehráli a nemají tolik zkušeností, zase to pro ně bude šance dostat se na vrcholný šampionát.“

Teoretickou možností zůstává i to, že by mužstvo postupně doplňovali ti, jejichž testy by se z pozitivních proměnily v negativní...

Jedním z mála plusů je v současné situaci pro házenkáře fakt, že je do Egypta přepraví speciál - proto aktuálně odsouvají let z plánovaného úterý až na středu, byť by dorazili do dějiště den před úvodním duelem, tedy bez jakékoli aklimatizace. Ideálně s 18 až 20 hráči na palubě.

„Každý den navíc nám pomáhá,“ říká Chvalný.

Právě odlet bude - jakkoli už to zavání černým humorem - vlastně zásadní nominační kritérium.

„Možná to trochu zlehčuju, ale my můžeme nominaci udělat kdykoli, klidně teď, jenže za hodinu může být jiná,“ říká Filip. „Nakonec pojedou ti, co budou v letadle směr Egypt. Do poslední chvíle se všechno může změnit. Nejen u nás, celosvětově.“

Účast zkrátka momentálně pro Česko vypadá jako hlavní výhra.

„Základem je udělat všechno proto, abychom odletěli,“ opakuje Chvalný. „A já tomu věřím, i když je situace nešťastná a vážná. Snažíme se ji stabilizovat.“