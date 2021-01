Podmol o dakarském martyriu: Všichni jsme zničení, ani já jsem nečekal, že to bude až takhle náročné

Háil Pro motorky má slabost už od dětství, jeho hlavní disciplínou je freestyle motocross. Ve svých 36 letech se ale rozhodl vyzkoušet něco nového. Náročnějšího. Momentálně má Libor Podmol za sebou šest etap letošního Rallye Dakar a už poznal, že vyhlášený závod rozhodně není pro slabé. „Na začátku jsem si myslel, že jenom dojet do cíle bude pohodička, ale po pár dnech jsem změnil názor,” hlásí.

Rallye Dakar je pro něj srdeční záležitost, v roce 1994 ho okusil jeho otec, který do cíle ale kvůli technické závadě nedojel. O tři roky později zahynul při dopravní nehodě. I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl náročný závod vyzkoušet.

Hned na úvod svého premiérového ročníku ale poznal, že to žádná sranda nebude. Pověstné duny, písek a nástrahy na každém kroku ho dokázaly pořádně potrápit. První nehodu měl na tréninku, ještě před oficiálním startem. Tehdy přiznal, že bude muset pozměnit strategii, jet opatrněji.

Lidovky.cz: Jak jste zatím spokojený se svým prvním Dakarem?

No nějak jo. Hlavně jsem rád, že jsem dojel do cíle čtvrteční etapy a pokračuji dál. Není to tady tak, jak jsem si na začátku představoval. Hned první den jsem začal velkým pádem, byla to pro mě taková facka, abych si uvědomil, jak moc nebezpečný závod to je. Druhý den jsem měl technické problémy s motorkou, takže jsem ztratil hodinu a půl, což určitě celkovým výsledkům nepomohlo. Další dva dny byly fajn, ve čtvrtek se ale zase úplně nedařilo, měl jsem nějaké tři pády. Navíc mi po prvním pádu přestala fungovat zadní brzda, takže jsem skoro celou 800kilometrovou etapu odjel bez zadní brzdy. Bylo to i nebezpečný, jak jsem spadl, vybouchl jsem si airbagový bombičky, takže jsem byl i bez nich. Jel jsem raději pomalu a opatrně.

Lidovky.cz: Prý jste zvládl pomoci i jinému jezdci.

Posledních 150 kilometrů se jelo v takových náročných dunách a pomáhal jsem tam jednomu jezdci, který měl problémy. Na checkpointu jsem si všiml, že ho hodně bolí noha, tak jsem mu pomohl na motorku. V dunách jsem ho pak viděl, jak leží na zemi pod motorkou. Bylo to hodně nebezpečné, mohlo na něj skočit auto. Motorku jsem mu zvedl, vyjel s ní na dunu a poslal ho dál. Jenže za chvíli spadl znova, takže jsem mu opět zvedal motorku a vyjížděl s ní na další dunu. Ztrácel jsem tam čas, ale vzhledem k tomu, že jsem to pokazil už na začátku etapy mi bylo jasné, že bych žádný dobrý výsledek udělat nemohl, tak jsem udělal aspoň nějaký dobrý skutek. Nakonec asi i díky mě dojel do cíle.

Lidovky.cz: Jste v pořádku?

Jsem v pořádku. V těch dunách to byly víceméně menší pády, akorát nosíme takové airbagové vesty, které při pádu bouchnou. Trvá pak nějakých deset minut než vyměním bombičku, navíc mi to asi vyhodilo žebro. Trochu hůř se mi tedy dýchá. Navíc jak jsem zvedal tomu závodníkovi motorku, trochu mě píchalo na prsou, ale myslím, že tady na Dakaru není nikdo bez nějakých šrámů. Všichni jsme tu rozbití, není to úplná sranda. Není to jen tak nejtěžší závod na světě. Ani já jsem netušil, že to bude až takhle náročný.

Lidovky.cz: I technické potíže jste zdárně vyřešili?

Dali jsme tam celou novou zadní brzdu, což byl největší problém. Já jsem totiž koukal jinam a přehlídl jsem takový rigol od vody, jenže byl asi tři metry hluboký, tak jsem to už nemohl ubrzdit. Seskočil jsem tedy z motorky, tu jsem poslal do rigolu a pak se za ní sklouzl. Právě tam mi přestala zadní brzda fungovat. S motorkou bylo všechno na další etapu v pořádku, jenom to moje tělo je den ode dne poničenější a poničenější.

Lidovky.cz: V zatím poslední etapě jste dojel na slušném 38. místě. Jak jste spokojený?

Opět to bylo super náročný. Speciálka se jela skoro celá na písku, což je fakt neuvěřitelně vysilující. S motorkou je v něm totiž potřeba hodně pracovat. První polovinu etapy jsem se pohyboval kolem třicátého místa, což bylo skvělé. V druhé polovině mě trochu zaskočila navigace, která mi najednou začala hlásit, že jsem minul 41 waypointů. Bylo to právě kvůli tomu zkrácení speciálky. Ale v tu chvíli jsem si to neuvědomil a říkal si, jak je to možné, že mi chybí tolik waypointů. Pár minut jsem tam kolem kroutil, ale pak jsem se na to vyprdl a ukázalo se to jako dobrý nápad.

Lidovky.cz: Trasa na Dakaru patří mezi pořádné oříšky. Už jste si stihl zvyknout na všechny nástrahy?

Ty velké duny jsem viděl poprvé až tady, takže se každým dnem pořád učím. Ve čtvrtek byly extrémně těžké a i kvůli pádům mě předjížděla i auta, což je hodně nebezpečné. Člověk může spadnout třeba za dunou a řidič v autě ho nemusí vidět. Duny jsou jedna věc, tou druhou jsou prašné cesty, po kterých jezdíme. Jsou kamenité a ty kameny jsou velké jak kopačáky a my mezi nimi jezdíme třeba 140kilometrovou rychlostí. Pokud navíc někdo jede před vámi, tak práší a je strašně blbě vidět. Ty kameny jsou tu hodně zrádný, radši bych jezdil v písku než mezi nimi.

Lidovky.cz: A co tamní počasí? Jak ho snášíte?

Celkem to jde. Vyjíždíme kolem páté ráno na zhruba 200kilometrový přejezd k rychlostní zkoušce. Na to se pořádně oblékám, mám takové neprofukovací kalhoty, bundu a návleky na ruce, abych úplně nezmrzl. Přes den je tu už hezky, kolem 20-25 stupňů. Už se ale blížíme k horám a den ode dne je větší a větší zima. Před pár dny jsem po rychlostní zkoušce musel jet ještě do bivaku, to už jsem byl bez bundy a bylo nějakých 12 stupňů. To jsem byl zmrzlý jako rampouch.

Lidovky.cz: Spadl jste na tréninku těsně před Dakarem a hlásil jste, že jste kvůli tomu na poslední chvíli měnil strategii na bezpečnější. Umíte si teď s odstupem času představit, že byste tu strategii nezměnil?

Já se snažím stejně, jenom jedu trochu opatrněji. Rád bych aspoň v jedné etapě udělal dobrý výsledek. Je mi jasné, že kvůli technickým potížím i pádům to na nějaký skvělý celkový výsledek nebude, ale aspoň jednu etapu bych si rád pořádně zazávodil. Pro mě je ale hlavní dojet až do cíle. Je to můj první Dakar, každý den získávám nové zkušenosti, všechno je tu pro mě nové. Mojí aktuální strategií je to dojet a i to nebude vůbec jednoduché.

Lidovky.cz: Říkal jste, že jste nečekal, že to bude až takhle náročné. Nepřišla chvíle, kdy jste litoval, že jste se do toho uvrtal?

Skoro každý den, když se vracím z té etapy. (směje se) Vždycky si říkáme, jestli to má smysl a jestli to za to stálo. Jednou jsme to tu ale odstartovali, tak to musíme dokončit. Já se určitě nevzdám, ale je to tady fakt šílený. Dojet do cíle bude pořádná makačka. Na začátku jsem si myslel, že jenom dojet do cíle bude pohodička, ale po pár dnech jsem změnil názor.

Lidovky.cz: Už si všímáte některých věcí, které vám v tréninku chyběly a budete je muset natrénovat, abyste byl do příštího ročníku lépe připravený?

Určitě by to chtělo bydlet tady v Saudské Arábii. Vůbec neumím číst duny, což je oproti těm klukům velká nevýhoda. Neumím vlastně číst ani ty kamenité rovinky a keříčky. Chtělo by to tady strávit nějaký čas a jezdit na povrchu, na kterém se jezdí. Kdyby se Dakar jel na českých polních cestách, bylo by to pro nás mnohem jednodušší, ale bohužel. Tady je to krajina, kterou neznáme a neumíme ji číst, což je pro nás zásadní problém. Trénink také bude muset být mnohem náročnější. Jezdit nějakých 800 kilometrů denně dvanáct dní v kuse je slušný záhul. Nechce se mi to dělat v tréninku, ale nechce se mi to dělat ani teď tady. (směje se) Trénink by ale asi měl být takový, jaký je závod.

Lidovky.cz: Na Dakaru je početná česká výprava. Jste nějak v kontaktu s ostatními krajany?

Potkáváme se, ale spíš si každý stará o to svoje. Po konci etapy dojedu do bivaku, dám si sprchu, najím se a jdu spát. Brzy ráno mi totiž zase zvoní budík a jedu na další etapu, před kterou potřebuji ještě na různé masáže a namazat se různými antibolícími mastmi. Takhle to ale mají všichni jezdci. Tým maká na motorkách a dalších věcech, aby nám s tím pomohli, pak musí sbalit celý bivak a přejet na další stanoviště. Není tu moc času si jen tak povídat, ale teď máme den volna, tak bude čas si poklábosit. Pivo si tu ale spolu nedáme no. (směje se).

Lidovky.cz: Jste prvním freestyle motokrosařem, který jede Dakar. Myslíte si, že vám původní disciplína dá nějaké výhody?

Asi mám hlavně pevnou vůli, která je tady na Dakaru úplně nejdůležitější. Já to vidím, když tu chodím po bivaku. Všichni tu jsou strašně zničení a strhaní. Musíme mít pevnou vůli, abychom v tom pokračovali dál. Snažím se být i klidný, ať už v dunách nebo při těch pádech. Snažím se nedělat si z toho žádnou velkou hlavu. Také si myslím, že mám dobrou techniku na motorce, ale to rallye je o něčem úplně jiným. Tady je to o rychlostech a já jsem celý život jezdil pomalu a skákal. Nejsem úplně marnej, ale jezdci tady z těch továrních týmů jsou na úplně jiném levelu než já.

Lidovky.cz: Jste rád, že jste do toho šel?

Nevím. (směje se)

Lidovky.cz: Asi se vás raději zeptám až po Dakaru, co?

Možná se raději zeptejte tak čtrnáct dní po Dakaru. (směje se) Určitě tu ale máme spousty zážitků a dobrodružství, na která do smrti nezapomeneme. Tímhle tedy určitě jo, ale je to pro všechny hodně náročné.

Lidovky.cz: Před vámi je ještě několik etap, je některá, ze které byste měl vyloženě strach nebo obavy?

Nemám, o podobě většiny etap se dozvím až když jsem na ní, protože profily dostáváme až před startem. Vůbec vlastně nevíme, jak budou vypadat. Pár hodin před startem nám jen řeknou, jestli to bude víc na písku, či na kamení. Nic víc. Speciální bude ta ze sedmého na osmý den, kdy se nevracíme do bivaku, ale bez techniků přespíme v poušti. To bude zajímavé. Není to ale vyloženě tak, že bych se nějaké bál, jenom o té předposlední jsem slyšel, že se s námi chtějí organizátoři hezky rozloučit a dali tam nejdelší etapu. Asi aby nás úplně zničili, než pojedeme domů.