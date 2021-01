Bojoval o život, teď jede na Dakaru mezi nejlepšími. Snažím se žít, ne jen přežívat, říká Michek

Háil Před půlrokem po selhání jater bojoval o život a sám říká, že vstal z mrtvých. Popisuje, že deset z patnácti lidí na totéž onemocnění zemře, další čtyři potřebují transplantaci a jen jeden z toho vyjde bez následků. Martin Michek tím člověkem je, a tak mu letní trable nezničily sen o tom, aby se zase rval na Dakaru s nejlepšími.

A zatím se 32letému motokrosaři daří na slavné rallye výtečně – v polovině je 18. a pravidelně dojíždí mezi dakarskými hvězdami. „A ony už mě vnímají jako skutečného soupeře,“ líčí Michek pro Lidovky.cz ze saúdskoarabského bivaku během sobotního volného dne.

Jaký je letošní Dakar?

Je výjimečný, je to nová kapitola závodu. Letos je opravdu hodně rychlý, jede tady spousta rychlých jezdců. První třicítka je pokryta továrními jezdci a každý z nich chce být vpředu. A jezdit vpředu není nic jednoduchého. Je to tvrdá dřina, občas je strach z toho, co se za hranou duny bude skrývat. Nebo tam jsou při nějakých pistách vlny písku a neví se, co pod nimi je.

Jak to řešíte?

Občas je to opravdu vabank. Všichni jedou rychle, a když chce člověk jet mezi nejlepšími, tak musí zavřít oči a přidat plyn. V šesté etapě jsem byl poprvé deset minut za prvním, to je úspěch. Ale je stále vidět, že nám něco chybí.

Když si vzpomenete na problémy z léta, neříkáte si, že je to vlastně zázrak teď na Dakaru pomýšlet na první patnáctku?

Je to zázrak, že jsem se z toho dostal. Plno lidí říká, že to bylo nějaké znamení, dakar já to beru jako boj a můj závod. Příběh, který se píše se mnou. Já se snažím život žít a nejen přežívat. Já bojuji vždycky, ať je to na závodech nebo kdykoliv jinde. I v těch špatných věcech vidím velkou výzvu.

Mluvíme o patnáctce, na kterou vám teď chybí 15 minut. Je reálná?Všechno je reálné, všechno jde. Minule hodně lidí ze špičky vypadlo před první polovinou, letos tam všichni ze špičky ještě jsou. Všichni z dvacítky jsou úplně perfektní jezdci.

Český motocyklista Martin Michek na Rallye Dakar.

Už vás prý berou jako rovnocenného soupeře.

Už se vnímáme opravdu jako soupeři. Pokecáme si před startem. Vědí, kdo jsem. Všichni jsme normální. Třeba Slovák Svitko je dobrý kluk, veliká osobnost ze špičky. Máme spolu dobrý vztah, bavíme se, tlacháme.

Snil jste jako kluk o Dakaru? Přece jen čeští motorkáři nikdy nepatřili do úplné špičky na rozdíl třeba od Slováků.

Snil jsem o něm. Byla to pro mě velká disciplína, vrchol pyramidy. Jezdil jsem závody motokrosové mistrovství světa, vyhrál jsem tam závody, byl vicemistrem světa, mistr Evropy, několikanásobný mistr republiky. Na dvou kolech jsem prožil v motokrosovém životě asi všechno. Chyběla mi špička ledovce. A Dakar byl můj cíl.