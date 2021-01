Prokop se po náročné etapě posunul na páté místo Dakaru, Brabec protrhl nádrž a končí

Burajda Automobilový jezdec Martin Prokop zajel pátý čas v 5. etapě Rallye Dakar a posunul se na páté místo průběžného pořadí. Na nejrychlejšího Jihoafričana Giniela de Villierse dnes Prokop ztratil 5:06 minuty. V čele je i nadále Stéphane Peterhansel z Francie, který byl dnes třetí.

Pořadatelé dnes pro účastníky 43. ročníku připravili nejtěžší etapu první poloviny rallye. Její součástí bylo 456 km rychlostní zkoušky a trať vedla v náročných dunových polích i po kamenitých cestách.

Prokop se s těžkými podmínkami výborně vyrovnal, na kontrolních bodech se držel na druhém, třetím místě, ale nakonec klesl na pátou pozici. I tak byl ale spokojený.

„Máme za sebou šest hodin tvrdé práce. Od začátku to bylo strašně těžké na navigaci. Byla tam místa ve skalách, které snad ani nejdou projít. Motorky tam nemohly vyjet a my jsme tam museli zůstat stát. Nějak jsme se ale museli vyškrábat nahoru,“ řekl Prokop, podle jehož slov byla dnes navigace náročná po celou etapu. „S Vikym jsme ale vše našli. Odvedl dnes super práci,“ ocenil spolujezdce Viktora Chytku. „Když už jsme nemohli, tak nás čekalo 120 kilometrů měkkých dun. Děs běs,“ řekl.

Podle jezdce týmu Benzina Orlen bylo důležité správně zvolit tempo. „Ráno jsem přemýšlel, jaké tempo zvolit, protože jsem věděl, že to bude extrémně těžké. Zvolil jsem takové, které jsem věděl, že udržím celou dobu. S nikým jsem nezávodil, když někdo přijel, nechal jsem ho jet a vyplatilo se,“ uvedl Prokop. „Terranova i Al Kasimí před cílem už nemohli. Chalid nakonec 200 metrů před cílem utrhl kolo. Bylo to extrémně náročné,“ dodal.

V posunu vpřed Prokopovi pomohly i velké problémy Francouze Mathiea Serradoriho nebo nehoda Henka Lategana z JAR. Výrazně dnes ztratil i devítinásobný světový šampion v rallye Sébastien Loeb z Francie.

V kategorii kamionů neudržel Macík druhé místo a klesl na třetí. Pilot Iveca se na mezičasech držel ve vedení, v závěru však v dunách poškodil spojovací tyč a výměnou ztratil asi půl hodiny. Zajel desátý čas.

„Nebyla to naše úplně nejšťastnější etapa,“ řekl Macík. „Až do závěrečných dun bylo všechno cajk. I tam se nám jelo parádně, chytil jsem tempo a vše šlo, jak má. Pak ale přišla jedna dunka, kterou jsme skočili dolů a ohnuli jsme spojovačku, která nám navíc ze začátku nešla moc vyměnit,“ přiznal jezdec týmu Big Shock! Racing.

Macík na nejrychlejšího Andreje Karginova ztratil 28 a půl minut a v průběžném pořadí jej předstihl dnes čtvrtý další Rus Anton Šibalov. Na čtvrté místo se posunul dnes šestý Aleš Loprais, Šoltys je po nejlepším dílčím výsledku i nadále osmý.

Mezi motocyklisty byl i v 5. etapě nejlepším Čechem Martin Michek, který obsadil 19. místo. Nejrychlejší čas zajel Argentinec Kevin Benavides a je nově v čele. Dosavadní lídr Xavier de Soultrait z Francie na něj ztratil téměř osm minut, z druhé příčky pak má na továrního jezdce Hondy manko dvou a půl minut.

Michek zaostal za Benavidesem o 27:13 minuty. „Byl to velký masakr. Asi jedna z nejtěžších etap, které jsem kdy jel. Bylo tam úplně všechno. Obtížná navigace, velká rychlost, vytrvalost, úplně do vyčerpání,“ řekl.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group ztrácel od začátku. „Bylo to hodně kamenité, 40 kilometrů v řečišti. Ztratil jsem tam hodně času a nebyl sám. Pak jsem chytnul tu svou lajnu a jel dopředu. Na 232. kilometru jsem bohužel vypletl pár drátů (v kole), takže jsem to přímo na poušti musel pomocí kleští opravovat,“ dodal s tím, že závěr v dunách byl pekelný.

Na 25. místě je klasifikován Milan Engel a měl by se v průběžném pořadí posunout na 26. pozici. „Byla to opravdu jedna z těch těžších etap. Nic v ní nechybělo. Rychlé pisty, kameny, různé duny. Mokré, rozbité, měkké. Bylo to nebezpečné, těžko se to odhadovalo. Se vším jsem si ale poradil, v těch mokrých dunách jsem ale poměrně ztrácel,“ řekl Engel, který startuje již na sedmém Dakaru.

Velké problémy dnes měl Jan Brabec, který se ve středu posunul na 23. místo průběžného pořadí. Poškodil zadní kolo, prorazil nádrž a do cíle nedojel. „Letošní Dakar pro mě bohužel skončil,“ uvedl zklamaný Brabec na instagramu. „Zkusím ale uplatnit žolíka. Je stoprocentní, že už nepojedu na výsledek, ale pojedu na etapová umístění. Doufám, že mi zítra povolí start, i když mimo pořadí,“ doplnil jezdec týmu Strojrent Racing později.

Dařilo se i Tomáši Engemu, který zajel mezi prototypy jedenáctý čas, v kategorii „lehkých“ prototypů byl čtvrtý. V průběžném pořadí je pak sedmý Josef Macháček.