Český superden na Dakaru: Macík vyhrál nejtěžší etapu, Loprais dojel čtvrtý, Prokop šestý

Naúm Byla to nejtěžší etapa letošního Dakaru. Motorkářům rozdávala rány a oni končili v nemocnici. Češi ji však zvládli bravurně: Martin Macík poprvé v kariéře vyhrál, Aleš Loprais byl ve stejné třídě kamionů čtvrtý. A vydařený český den na slavné rallye dokonal Martin Prokop šestým místem v kategorii aut.

Macík se do vedení dostal v polovině erzety a dlouho to s Rusem Mardějevem bylo o vteřiny. Nakonec do cíle přijel s výrazným náskokem dvou minut a 27 vteřin. Čtvrtý Loprais na něj ztratil tři minuty a 41 vteřin.

„Bylo to dlouhé, náročné a dlouho jsem se takto nezpotil. Zatím se není z čeho radovat, protože je to jen částečné vítězství, pro nás jsou nejdůležitější časy. Musíme bojovat, máme ještě tři etapy před sebou,“ řekl Macík v narážce na to, že v celkovém pořadí se nic nemění.

On je pátý, Loprais o příčku před ním. Vede Rus Sotnikov.

Martin Michek během náročné, nejdelší etapy Dakaru.

„Dali jsme Karlovi (kamionu) zabrat. Přes sto kilometrů jsme jeli v prachu, soupeři nám ale uhnuli a díky jim za to. Takto jsme letěli až do konce.“



Výtečný český den na Dakaru podtrhl v kategorii aut Martin Prokop, který byl šestý a dál zůstává v průběžném hodnocení na osmé pozici. Vyhrál Stéphane Peterhansel, jenž navýšil náskok v čele kategorie už na 18 minut před Násirem Al-Attíjou.



Jako první z Čechů tradičně erzetu dokončil motocyklista Martin Michek. V úvodu bloudil, spadl. Nicméně vzhledem k tomu, že Dakar dnes rozdával facky - po pádu skončil Australan Toby Price i Argentinec Luciano Benavides a nepokračuje ani Ross Branch - posunul se v celkovém pořadí na 13. příčku.

I nadále vede José Cornejo z Chile.



„Mám z toho dneska smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. To, co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mi stálo 25 minut,“ uvedl Michek, jenž byl v úterý 20.

Pád měl na konci etapy v řečišti. „Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu.“

Výtečně v úterý zajel Milan Engel, skončil 15. „Jsem rád za dnešní výsledek. Určitě se mi zítra pojede lépe z předních pozic. Uvidím, jestli budu stíhat továrním jezdcům, těším se na to. Struktura trasy byla různorodá, hodně kamení a řečišť. Dost se bloudilo. Chtělo to být hlavně pozorný, protože na trase byly skryté waypointy a musel si člověk pro ně zajet. Kdo jel hlavou, tak měl navrch. Bylo to strašně ubíjející a velmi dlouhé na psychiku. Bohužel mi technika ještě blbla, v elektronice je nějaký hokej a musíme na to přijít,“ řekl Engel.

Naopak kvůli porouchané převodovce si z celkového pátého místa pohorší Ondřej Klymčiw ve veteránské kategorii Klasik.