Vaněk: Aféra ‘kokeš' je pro mě uzavřená, na plzeňskou kabinu vzpomínám jen v dobrém. V Brně ale potřebujeme posílit

Saint Paul's Bay (od našeho zpravodaje) Dva mistrovské tituly s Plzní, angažmá v Rusku či Turecku i osm startů v reprezentaci, to už má Ondřej Vaněk za sebou. Třicetiletý záložník má ale aktuálně naprosto odlišný cíl - zachránit svoji domovskou Zbrojovku Brno v nejvyšší soutěži a svou kreativitou zlepšit produktivitu tradičního celku, který je po podzimu s devíti body na sestupové šestnácté příčce.

Na podzim pod bývalým trenérem Zbrojovky Miloslavem Machálkem nenastupoval, přestože má za sebou na české poměry zajímavou kariéru. Ondřej Vaněk s povýšením kouče Richarda Dostálka na hlavního lodivoda dostává prostor, na který je zvyklý a je připraven pomoci mateřskému Brnu v záchraně v první lize.



„Furt jsme na padáka, ale ještě není ani půlka soutěže, bodů je hodně. Musíme získávat hlavně doma,“ burcuje v rozhovoru pro Lidovky.cz během soustředění na Maltě Vaněk a zároveň vzpomíná na těžké časy pod bývalým trenérem Machálkem.

Lidovky.cz: Jaká je Malta?

Byl jsem tady s českým nároďákem, hráli jsme kvalifikaci (v roce 2013 výhra 4:1). Ale tehdy bylo hezky, v zimě tady hrozně fouká, to je jediná nevýhoda, řekl bych.

Lidovky.cz: Jak trávíte volný čas na pokojích?

Mladí kluci mají rádi herní konzole, já mám tady taky třeba Playstationa, ale ještě jsem ho nezapnul. Jsem pak unavený a radši odpočívám, ono toho času tady moc není. Tréninky, spánek a furt dokola. Jediné minus jsou cesty autobusem, musíme pořád jezdit dvacet minut na trénink a zpátky.

Lidovky.cz: V čem je jiná Malta než další středomořská desitnace Turecko, kde jste chvíli také působil?

Turecko a Malta budou i s Kyprem podobné, nejlepší je to asi ve Španělsku, kde se mi líbí nejvíc, je to taková klasická Evropa a je jedno, kde jste, když je teplo, je to příjemnější, než být doma, kde padá sníh. Je jasné, že podmínky jsou tady lepší, protože jak přiletíme, budeme zase na umělce, tady jsme na trávě, v tom je to lepší.

Lidovky.cz: A jak se vám pozdává letošní kratší příprava?

Musí to být trošku jiné, zase na druhou stranu jsou pro každého stejné podmínky, každý se s tím popasuje a myslím, že na startovní čáře budeme plus minus všichni stejní. Není na nic čas, měli jsme devět dní volno, byli jsme se párkrát proběhnout, měli jsme individuální plán a v tom fyzičku neztratíte, když není tak dlouhé volno. Mně osobně to nevadí, jsem rád, že se hraje, kdo by chtěl mít zase dlouhou přípravu...

Lidovky.cz: I když hrajete skoro do konce prosince a od půlky ledna?

Tak všude to tak je, ve všech evropských soutěžích, proč by to tak nemohlo být i tady. Beru, že terény budou o to horší, ale bude to pro každého stejné a s tím se budeme muset popasovat. Ale myslím, že nejsem jediný fotbalista, který tohle kvituje.

Lidovky.cz: Ale teď by možná Zbrojovka potřebovala víc času, aby se dali do kupy marodi, kterých je dost.

Je to pravda, teď třeba je málo času, ale co se dát dělat, je to jak je, je to fotbal. Třeba nám pomůže, že to bude v rychlém sledu a nebude taková pauza, kdo ví, jak to bude. Teď se samozřejmě chystáme a uvidíme za týden v Boleslavi.

Lidovky.cz: Co říkáte na množství zraněných?

Je toho hodně, všichni to vidíme, teď na začátku se zranili zrovna dva útočníci. Ale to tak ve sportu je, dostanou teď šanci jiní, musejí to chytit, i když jsou to mladí kluci, a uvidíme. Myslím, že asi nejsme hloupí, jeden útočník by měl přijít, taková je situace, hrajeme prostě o život a naložit to na mladé kluky by nebylo super a správné.

Lidovky.cz: Je bezpodmínečné nutné někoho přivést…

Jasně, kdo se trochu vyzná, ví, které posty se potřebují. Teď jsou zranění dva útočníci, takže kvůli nim musíme taky přivést ještě jednoho útočníka. Ale podle mě je to hrozně těžká situace, je covid, všichni si chtějí nechávat kádry větší, bude o dost těžší sehnat teď kvalitního hráče.

Lidovky.cz: Trenér chce posílit i střed, konkurence pro vás bude Texl?

Jsme tam prakticky jen dva klasičtí střeďáči s Honzou Sedlákem, trenér tam podle mě ani nemá koho dát. Mladý Jambor to je všechno do středu, je logické, že potřebujete někoho do středu, když se nám zranil i Adrián Čermák, zranění je hodně. Myslím, že do každé řady potřebujete přivést hráče, ale to je na vedení, jak se s tím popasuje.

Ondřej Vaněk (vlevo) na tribuně

Lidovky.cz: Vaše situace na podzim byla taky turbulentní. Nejdřív jste hrál pravidelně, potom zase vůbec…

Jsem rád, jak to dopadlo, už jsem k tomu něco říkal a už bych se k tomu vracet nechtěl. Všichni asi víme, čím to bylo, nechtěl bych se k tomu nějak vyjadřovat.

Lidovky.cz: Jako první jste vystoupil proti trenérovi Machálkovi, který byl následně odvolán. Cítíte pod koučem Dostálkem větší důvěru?

Jasně že jo, každému hráči se hraje úplně jinak, když cítí důvěru. To není jen ve fotbale, to je ve všem, když máte důvěru od šéfa, je pro vás příjemnější dělat své povolání, to je podle mě logické.

Lidovky.cz: Chtěl po vás trenér Dostálek něco jiného při hře s jedním útočníkem?

Myslím, že je to pro nás pro kluky lepší, srozumitelnější, trenér s námi víc mluví, pro mě osobně je to určitě lepší.

Lidovky.cz: Jaká je vaše role s jedním hrotem?

Hrál jsem většinou všude s jedním hrotem, pro mě byla novinka, že jsme hráli 4-4-2. Celkově většina týmů proti vám stejně hraje způsobem, že mají tři ve středu, je to těžší bránit, když hrajete jenom ve dvou.

Lidovky.cz: Chce trenér po vás zrychlit hru?

Podle toho, když slezeme, zase máme víc podržet balon, protože to vepředu nemáme, je to podle toho, jak zrovna se to vyvíjí během zápasu. Pak máme nějaké šablony na rozehrávky, trenér mě teď hodně využívá, abych si chodil pro balony, což mě baví. Jsem hráč, který potřebuje balon a má rád balon. Když můžu trochu tvořit hru, je to příjemnější, než jenom běhat bez balonu.

Lidovky.cz: Jak se cítíte po fyzické stránce? Trenér Machálek před časem říkal, že musíte znovu plnit fyzické testy…

Určitě to vždycky může být lepší, ale ke konci už jsem hrál pod panem Dostálkem všechny tři zápasy. A fyzičku stejně získáváte nejvíc tím, že hrajete zápasy. Můžete běhat, jak chcete, ale když nemáte zápasy, je to prostě něco jiného, čím víc budete hrát, tím budete lepší, to je jasné.

Lidovky.cz: Přišel jste, abyste Brnu pomohl k postupu do první ligy, teď ho v ní musíte udržet. Jaké to je na psychiku?

Jsou to výzvy, taky nás je tam víc hráčů, na kterých to stojí. Víme, jak to je, a prostě za tím jdeme. Furt jsme teďka na padáka, ale ještě není ani půlka soutěže, bodů je hodně, ale musíme získávat body doma, hrozně jsme jich poztráceli doma se soupeři, s nimiž bychom měli vyhrávat. Na druhou stranu mě taky mrzí, že nemáme lidi, protože v Brně na nás chodí, fandí nám a ženou nás, fanoušci jsou prostě skvělí, takhle je to pro každého stejné, ale fotbal bez lidí a celkově sport bez lidí není ono, co si budeme podívat. Je to smutné a těším se, až to bude v normálu.

Lidovky.cz: Byl to s trenérem Machálkem boj speciálně v tom, jestli si budete chodit pro balony do hloubi hřiště, což on evidentně nechtěl.

Machálek byl jiný a měl svůj styl fotbalu. Někdo mu do něj zapadával více, někdo méně. Každý trenér má své oblíbence, je to podobné jako ve škole. Když vás má učitel rád, tak budete mít jedničky, v opačném případě budete propadat.

Lidovky.cz: V létě to vypadalo, že měl trenér Machálek pevnou pozici, a vy jste pod ním nenastupoval.

Já byl hlavně rád, že jsem se po několika letech vrátil domů, a hlavně jsem věděl, jak to dopadne.

Lidovky.cz: Ukázalo se tedy, že v létě vedení propáslo posílení kádru?

Já to říkat nechci. Nakonec přišel Honza Moravec, Rudolf Reiter, pak se to honilo na poslední chvíli. Věřím a mám i takové zprávy, že vedení chce aktuálně někoho přivést a pan Bartoněk s panem Požárem a trenérem Dostálkem to monitorují. Nezávidím jim to, situace v současné chvíli není lehká, týmy si nechávají dvacet hráčů kvůli tomu, že neví, kdo bude pozitivní.

Lidovky.cz: Jaký je váš názor na v poslední době výkonově rostoucího Jana Sedláka?

My dva, kdybychom se spojili, tak hrajeme za Real Madrid... Ale to myslím samozřejmě v nadsázce, mně se vedle něho hraje výborně, protože toho hodně oběhá a získá hodně balonů. On tam dá vždycky špičku a člověk si myslí, že už to nemůže stihnout, a on to zvládne. Vedle něj se cítím lépe a vím, že kolikrát když nestíhám, tak tam on za mě bude. Když po získání míče zkvalitní konstruktivní nahrávku, může se posunout ještě hodně daleko.

Lidovky.cz: Když mluvíte o možných posilách, máte třeba nějaké povědomí, že se hráčům do Brna nechce?

Já to slýchám často, ale vím, že na to má často vliv žena. To už je pak na hráči, jestli je pod pantoflem. Brno je druhé největší město, hrál jsem i v Plzni a v Praze a je to vesměs podobné. Jde přeci o kariéru, přijde mi uhozené, jestli takto někdo přemýšlí. Kdybych odtud nepocházel, asi bych tady taky nebyl, ale Brno mě vychovalo do velkého fotbalu, kde jinde bych měl dohrát kariéru než doma? Mrzelo mě, když jsem seděl na tribuně a věděl, že klukům můžu pomoct.

Ondřej Vaněk při působení v Plzni

Lidovky.cz: Kauzu s kupováním drog, které se přezdívalo „aféra kokeš“, jste už uzavřel?

Je to pro mě uzavřená kapitola, už bych se k tomu nerad vracel.

Lidovky.cz: Během kariéry jste získal dva mistrovské tituly s Plzní, dvakrát český Superpohár, jednou český pohár, působil jste v Turecku či Rusku a nastoupil jste v reprezentačním dresu. Jaký moment v kariéře považujete za svůj největší vrchol?

Za reprezentaci jsem sice sbíral starty po minutách, ale furt je to nejvíc reprezentovat Českou republiku. Poté určitě nezapomenu na dva tituly v Plzni, měli jsme tam obrovsky skvělou partu.

Lidovky.cz: Jak vzpomínáte na svérázného vůdce Pavla Horvátha?

Když jsem tam byl, tak už pomalu dohrával. I když ale nenastoupil v základu, kabina šla vždycky za ním, je to pan hráč. I ve starším věku to měl pořád hrozně v noze. Ale v Plzni jsou šikovní kluci furt. Mrzí mě, že se jim teď nedaří, stále jsem v kontaktu s Davidem Limberským i Janem Kopicem. Kvalitní hráče mají furt na to, aby mohli hrát o titul. Na plzeňskou kabinu vzpomínám celkově jenom v nejlepším.