Jako by bouchl granát a ledvina byla napadrť, vzpomíná Beneš. Podle kapitána Sigmy je Slavia v lize někde jinde

ST. PAUL’S BAY(od našeho zpravodaje) S profesionálním fotbalem začínal na Kladně, pak sedm let patřil k oporám Jablonce, až se na rok a půl vytratil z Česka do Maďarska. Od ledna 2019 je Vít Beneš zpátky a působí v dresu Olomouce, která díky slibnému podzimu sahá po pohárech.

„Jsme na čtvrté pozici, takže je případné působení v evropských pohárech stále otevřené. Víme, že soupeři pod námi na nás dotírají, takže vstup do ligy bude hodně důležitý, abychom prvnímu náporu odolali. Rozhodně je ale v našich silách to na konci úspěšně zvládnout,“ říká pro LN dvaatřicetiletý stoper Sigmy, který během soustředění na Maltě zastává při zranění Romana Hubníka roli kapitána.



Lidovky.cz: Jak prozatím hodnotíte soustředění?

Musím říct, že máme velmi dobré podmínky na hotelu, takže jsme spokojeni. Počasí hodnotím skvěle, dneska bylo oproti včerejšku i dost teplo, ke konci večerních tréninků už ale trochu pofukuje. Celkově zatím ale jenom pozitivní ohlasy.

Lidovky.cz: Omezují vás nějakým způsobem covidová opatření?

Já si myslím, že svým způsobem je to dosti podobné jako u nás v Česku, co se týče náležitostí okolo tréninků a opatřeních s tím spojených.

Lidovky.cz: Jak přistupujete k přátelským utkáním?

Mělo by být přirozeně nastavené, že chcete vyhrát každý zápas, samozřejmě jsou tam nějaké věci, které se nacvičují a potřebují se vyzkoušet. S Trnavou jsou ale ta utkání vždycky vyhecovaná a hrají se nadoraz. Celkově ale tento rok je hodně málo času na přípravu, takže se musíme od začátku učit hrát na vítězství.

Lidovky.cz: Zaregistroval jste před či během utkání fakt, že Trnava měla v kádru drtivou část fotbalistů pod dvacet let?

Trnava hodně obměnila kádr, jejich mladší hráči byli nepříjemní na míči, běhaví a agresivní. Podle mě tuto cestou s nadějnými hráči mají nastavenou dobře.

Lidovky.cz: V létě 2017 jste přestoupil do Maďarska. Nejprve jste hrál ve Vasasi Budapešť a potom za Haladás. Jaké to bylo působení a co tamní podmínky?

Bral jsem to pozitivně. Byla to nová výzva, poznal jsem novou kulturu, chování lidí a strávil rok v Budapešti. Vzpomínám na to v hezkém. Zázemí bylo na vyšší úrovni než v Česku, celkově fotbalově to ale bylo horší. Nicméně do maďarského fotbalu přišlo hodně peněz, každý prvoligový tým měl buď úplně nový stadion, nebo se čerstvě budoval. Hodně se tam podporuje mládež a celkově koncepce zabudovávat nadějné talenty do mužstev, fotbal se tam postupně zvedá. Je to vidět i na českých hráčích, kteří v poslední době začali do Maďarska přestupovat.

Lidovky.cz: Ve Vasasi jste působil s Janem Šimůnkem, byla to výhoda, mít českého parťáka?

Určitě bylo příjemné si popovídat ve vlastní řeči, v kabině jsme se ale snažili mluvit co nejvíce se všemi, abychom zapadli. Měli jsme německého trenéra, takže komunikace v kabině probíhala především v angličtině, maďarsky jsem se ale nějaké základy naučil. Že by to však bylo na nějaké povídání o životě, to určitě ne.

Lidovky.cz: Před působením v Maďarsku jste musel čekat na výjimku od tamního svazu, který nedovoloval start hráčům s jednou ledvinou. Pociťujete někdy limitace spojené s tímto problémem?

Upřímně si myslím, že mě nijak extra nelimituje. Už je to sedmnáct let, co bez jedné ledviny žiju. Mám určitou zátěž, která je větší než pro normálního člověka, a myslím, že to tělo snáší hůř než se dvěma ledvinami. Momentálně mě to ale neomezuje a doufám, že tomu v budoucnosti bude podobně.

Lidovky.cz: Jak jste o ledvinu přišel?

V patnácti při zápase v Děčíně, kde jsem nastupoval za Ústí nad Labem, odkud pocházím. Hráli jsme tam přátelák a protihráč mě zezadu nastrčil do brankáře, který mě kolenem kopl do ledviny a ta následně praskla. Ostatní mi to popisovali, jako kdyby tam bouchl granát, ta ledvina už nešla zachránit, byla napadrť.

Lidovky.cz: Mezi mladšími fanoušky jste velmi populární díky streamování konzolové hry FIFA. Jak jste přišel k myšlence začít přenášet vaše hraní?

To už je hodně let. Tehdy jsem se zranil v Jablonci a věděl jsem, že budu půl roku mimo. Měl jsem kamaráda, který se v prostředí streamování počítačových a konzolových her pohybuje. Tehdy těch lidí bylo málo, ale myslím si, že jsem i trochu přispěl k rozšíření streamování a v současnosti to dělá opravdu hodně lidí.

Lidovky.cz: Jako první vás po zimní přestávce čeká utkání na Slavii. Co očekáváte od tohoto zápasu?

Není to ideální soupeř pro start, velice těžký, momentálně je v české lize oproti ostatním týmům někde jinde, ale rozhodně budeme chtít uspět. Z posledního vzájemného zápasu, který se hrál v Olomouci (0:0), ale víme, že se s nimi dá hrát. Když tam necháme všechno a budeme mít i trochu štěstí, můžeme myslet i na nějaký úspěch.

Lidovky.cz: A vaše ambice do jarní části, je to účast v pohárech?

Stále jsme na čtvrté pozici, takže je případné působení v evropských pohárech stále otevřené. Víme, že soupeři pod námi na nás dotírají, takže bude hodně důležitý vstup do ligy, abychom tomu prvnímu náporu odolali. Rozhodně je ale v našich silách to na konci úspěšně zvládnout.