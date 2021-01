Bavit se o titulu není v tuto chvíli vůbec na místě. Trenérova mise nekončí, burcuje Šádek

Plzeň Předčasný konec v Evropě, už podruhé v řadě. A až deváté místo v domácí soutěži, kde mužstvo ze čtrnácti zápasů vyhrálo pouhých šest. Fotbalová Viktoria Plzeň zažila hodně nepovedený podzim. „Nejhorší půlrok za dobu, co jsem v klubu,“ prohlásil generální ředitel Adolf Šádek.

Plzeň ztrácí na čelo tabulky po čtrnácti kolech už patnáct bodů a Šádek připouští: „Bavit se o titulu není v tuto chvíli vůbec na místě.“



Přitom ještě před sezonou na západě Čech směle vyhlašoval, že chce trofej pro mistra ligy zpátky, povzbuzen nadějným půlrokem s trenérem Adrianem Guľou věřil novému plzeňskému projektu.

A slovenskému odborníkovi věří dál – rozpačitému období navzdory.

„Trenérova mise, na kterou jsme se společně vydali, ještě není dokončena. Před rokem jsme se společně s majitelem klubu, celým sportovním vedením i trenérem rozhodli pro odlišnou cestu než dříve,“ uvedl Šádek v rozhovoru pro klubové stránky.

„Řada věcí byla přenastavena. Ať už jde o samotný tréninkový proces, organizaci celého dne hráčů na stadionu a tak dále. Možná ty změny ne všichni hráči a členové realizačního týmu pochopili, možná se jim zdály příliš tvrdé a časově náročné. Já však jasně říkám, že na jaře budeme v těchto ohledech ještě tvrdší a z nastolených požadavků v žádném případě neuhneme,“ pokračoval.



Refresh kádru. Potřebujeme dravé mládí, cítí Šádek

Plzeň v zimě uvolnila na hostování do Boleslavi zkušeného obránce Radima Řezníka, do Brna stopera Luďka Pernicu a do Českých Budějovic Marka Alvira, který se ve Štruncových sadech vůbec neprosadil.

Z hostování si naopak stáhla mladíky: záložníka Pavla Šulce a útočníka Lukáše Matějku, kádr doplnili také junioři Josef Koželuh a Václav Míka. A největší posilou má být Šimon Falta, ostré křídlo z Olomouce.

„Věřím, že se rychle zapracuje a stane se důležitým hráčem týmu. Zároveň tím avizuji, že ještě nejsme na konci procesu obměny a nevylučuji ještě nějaké změny - ať už během tohoto, či letního přestupového okna,“ prohlásil Šádek.

Adrián Gul’a zatím v Plzni pokračuje.

„Potřebovali jsme udělat určitý refresh, oživení, mít v kabině i dravé mládí a zároveň hráče, kteří vzešli z naší mládeže,“ navázal plzeňský boss. „Potřebujeme zkrátka vystoupit z komfortní zóny, opakovaně to ode mě slyší hráči a nejen oni. Kdo to nedokáže a je spokojený s aktuálním stavem, nemůže v našem klubu být.“



Plzeň v závěru podzimu prohrála čtyři z pěti ligových zápasů. Doma například podlehla Karviné a ztratila dvougólové vedení v Jablonci, nejhorší byl čtyřgólový debakl na Slovácku.

Hráči Plzně si smlsli na Teplicích.

Na jaře chce tým dohnat ztrátu na pohárové příčky, případně si účast v Evropě zajistit z národního poháru.



„V roce 2021 musíme vidět úplně jinou Viktorku – kvalitnější, sebevědomější, s větší touhou chtít vše zlomit,“ uvedl Šádek.

„Každý proces změny s sebou přináší i jistou míru rizika, úspěch se nemusí dostavit hned, ale já chci říct, že výsledky mít musíme. Náš klub si vybudoval určité postavení a tomu musí odpovídat i naše umístění v tabulce.“

To současné je na plzeňské poměry výrazně pod průměrem.