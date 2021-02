KOMENTÁŘ: Proč Djokovič vládne na kurtu, ale v souboji o nejlepšího tenistu historie ho stále přehlížejí?

Je to pár dní, kdy na mě vyskočila na sociálních sítích koláž s řadou špičkových sportovců ze všech odvětví s otázkou: „Kdo je dle vás GOAT (Greatest of all times – volně přeloženo nejlepší ze všech)?“

Bez slitování. Djokovič smetl před diváky Medveděva a má devátý titul z Australian Open Když pomineme skutečnost, že něco podobného jednoduše měřit příliš nejde, že starší ročníky jako Emil Zátopek, Jesse Owens, Joe Louis, Mark Spitz a další nemohli mít na společnost takový vliv díky médiím a sociálním sítím jako sportovní ikony současnosti či nedávné minulosti, nechyběli na koláži tenisté Roger Federer a Rafael Nadal. Kdo na ní ale nebyl, je další tenista, Srb Novak Djokovič. Současná jasná a nezpochybnitelná světová jednička, za dva týdny rekordman v tomto ohledu a po včerejšku také už osmnáctinásobný grandslamový šampion. Plnou polovinu vavřínů získal na právě skončeném Australian Open, kde přetavil v devět titulů devět finálových účastí. V tomto ohledu je úspěšnější jen Nadal, který hrál třináctkrát finále French Open a 13krát slavil. Ano, Roger Federer má sice rekordním osm titulů z Wimbledonu, podobnou dominancí na jednom z turnajů „Velké čtyřky“ se ale pochlubit nemůže. Přestože ale Federer s Nadalem mají před Djokovičem v celkové grandslamové bilanci nyní náskok už jen dvou vavřínů, pořád je rodák z Bělehradu lehce přehlížen. Přitom čistě sportovně se oběma o něco starším rivalům vyrovnává, brzo bude také pátým tenistou historie s více než 1000 výhrami (ano, mezi čtyřkou jsou Federer i Nadal), aktuálně je procentuálně (poměr výhra – porážka) jen o dvě setiny za španělským „býkem“.

Navíc s ohledem na výkonnostní křivky všech tří z posledních sezon se dá očekávat, že většinu statistik ovládl právě srbský bouřlivák. Jenže pro to, aby byl považován za opravdu nejlepšího tenistu historie a zastínil oba své rivaly, musí ve zbytku kariéry přidat ještě něco nad rámec svého tenisové umění. Co? Třeba méně stížností, průšvihů `a la „covidový" turnaj a více pozitivní inspirace i empatie...