KOMENTÁŘ: Jedna velká nula, atleti se vracejí z Dauhá s nejhorším výsledkem v české historii. Proč?

Poprvé v samostatné české historii přijeli čeští atleti z mistrovství světa bez medaile. Dvě pátá místa jsou maximem a bohužel aktuálním odrazem české atletiky.

Jen snílek mohl před letošním šampionátem v Dauhá pomýšlet na stejnou bilanci, jakou měli Češi na posledním MS v roce 2017 v Londýně.

Díky kompletní medailové sbírce zásluhou oštěpařů Barbory Špotákové, Jakuba Vadlejcha a Petra Frydrycha skončili čeští atleti v bilanci cenných kovů na vynikajícím desátém místě.

A navíc navíc měli rekodních osm umístění do osmého místa.



Jenže jen největší pesimista mohl očekávat, že z Kataru odjedou Češi nejen bez medaile, s osmi body v bodování za umístění do osmého místa přivezou druhý nejhorší výsledek ze všech šampionátů.

Od MS v roce 1991 v Tokiu, kde tehdy Čechoslováci medaili rovněž nebrali, Češi pokaždé alespoň s jedním cenným kovem zpět do vlasti přijeli. Tentokrát však přilétali s prázdnou.

Jak je možné, že atleti spadli do výsledkového marasmu, který v tomto desetiletí provádí i české fotbalové a hokejové reprezentace?

Dvě tradiční jistoty Barbora Špotáková a Zuzana Hejnová se sice do finále dostaly, na mladší soupeřky však nestačily.

Spoléhat však na obě jistoty posledního desetiletí však nejde donekonečka, zvlášť když po olympiádě v Tokiu ukončí s nejvyšší pravděpodobností svou bohatou kariéru.

Obě třicátnice navíc nemohl podpořit jejich vrstevník Vítězslav Veselý, který si na tréninku přímo v Dauhá zhoršil zranění prstu.



Jakub Vadlejch bere z MS v Dauhá páté místo.

A tak všechno stálo na duu oštěpařů Jakub Vadlejch - Nikola Ogrodníková, které však medailové naděje nepotvrdilo, stejně jako koulař Tomáš Staněk, který v historicky nejkvalitnějším finále vrhu koulí neměl šanci.



Tím však výčet adeptů na medaili končí. Vedle této trojice se žádný ze zástupců střední generace (20-30 let) buď nepotkal s formou nebo do Dauhá vůbec nepřijel. A to z důvodu nesplněných limitů či zdravotních potíží.

Takže v Dauhá nebyli tyčkař Jan Kudlička, oštěpař Petr Frydrych, mílař Jakub Holuša, dálkař Radek Juška, výškařka Michaela Hrubá a desetibojař Adam Helcelet.

Nový šéftrenér české reprezentace Jan Netscher, který funkci letos přebral od Tomáše Dvořáka, sice přiznal, že bude mnohem víc dohlížet na zdravotní stav a plánuje nejlepší české atlety soustředit v jedné tréninkové skupině, jen tím se však současný výkonnostní propad české atletiky nezastaví.

Musí si přiznat, že Češi procházejí velkou generační krizí.

Po odchodu Špotákové, Hejnové a Veselého do „důchodu“ nebudou mít Češi nejspíš žádného medailového držáka.

Ano, stále tu budou Vadlejch, Ogrodníková či Staněk, ale jim se dosud nepodařilo získat medaili na více šampionátech v řadě.

Vyhlíží se, jaký bude vývoj u úřadující juniorské mistryně světa, tyčkařce Amálii Švábíkové či Ladě Vondrové, která by se mohla prosadit mezi dospělými na trati 400 metrů překážek.

Další světový šampionát v americkém Eugene v roce 2021 tak nebudí z české strany příliš optimismu.

Nebo na něm, případně už na olympiádě v Tokiu za rok někdo mile překvapí?