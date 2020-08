KOMENTÁŘ: Kontumace Slovanu ve prospěch faerských podvodníků je od UEFA ostudný alibismus

PRAHA Týdenní příběh 1. předkola Ligy mistrů mezi kyperským Klaksvíkem a slovenským Slovanem Bratislava skončil v pondělí rozhodnutím evropské fotbalové unie UEFA kontumací ve prospěch prvně jmenovaného celku. Ten totiž udělal dle jejích regulí vše pro odehrání zápasu, naopak soupeř nebyl schopen zajistit dodržení covidového protokolu UEFA Return to Play platného od nové sezony. Jenže…

Ve středu 19. srpna se mělo na maličkém souostroví v severním Atlantickém oceánu odehrát utkání 1. předkola Ligy mistrů. Ovšem ve výpravě Slovanu Bratislava (hráči, realizační tým a funkcionáři), který na Faery dorazil s předstihem, byl při kontrolních testech po vystoupení z letadla jeden pozitivní nález na covid-19.

UEFA duel přeložila, Slovan vypravil z Bratislavy druhé letadlo s náhradníky a juniory, aby mohl zápas, ve kterém byl papírovým favoritem, odehrát v novém termínu 21. srpna.

Jenže situace se opakovala a duel byl pár hodin před výkonem zrušen. Domácí, aby dodrželi všechny podmínky UEFA Return to Play, absolvovali i klasickou předzápasovou rozcvičku, byť už dávno věděli, že se hrát nebude. Následně se objevil delegátem UEFA zadaný kontumační výsledek 3:0 ve prospěch domácích, ten následně ze statistik zmizel, oficiální rezultát „zápasu“ přišel až v pondělí večer.

Kontumaci slovenského celku nezabránil ani první několikastránkový protestní text zaslaný do sídla evropského fotbalu.

Že vám na vyústění situace nepřijde nic zvláštního? Ano, až sem vypadá vše jasně a bezproblémově, nové stanovy UEFA vypracované před novou pohárovou sezonu kvůli covid-19 splnily, co měly. Ovšem…

Problémem je, že obě výpravy slovenského mistra (celkem 34 hráčů) byly před odletem testovány na Slovensku. Všichni ti, co nasedli do letadla, měli negativní testy. Všichni.



Druhé letadlo se 180 sedadly obsadilo 21 lidí. V rouškách, rukavicích, v doporučených rozestupech.

Napadne vás, že koronavirem byl nakažen někdo z členů personálu letadla. Byť i ti jsou testování, může to být správná dedukce, stoprocentní izolace prostě v takovém případě možná není. Jenže to by nesměly být po pěti dnech na Faerech a návratu na Slovensko testy všech účastníků obou výprav při kontrolních testech ve vlasti opět negativní!

Co ještě zaznělo od Kmotríka ml. „Nebudu polemizovat o testování na Faerských ostrovech, ale diskriminační bylo chování místních úřadů. Všichni jsme letěli jedním letadlem a byli jsme ve stejném možném kontaktu s potenciální nakaženou osobou. Paradoxně ale byla karanténa uvalena jen na členy realizačního týmu a hráče, kteří mohli zasáhnout do zápasu. Ostatní členové výpravy v ní nebylo. Domácí úřady jednaly účelově tak, aby nám zabránili nastoupit do zápasu. Stejně tak v pátek, před druhým termínem. Kontrolní testy měly být známy do 11:30 hodin, my je dostali až kolem třetí místního času (výkon byl v 17:00 hodin místního času).“

„A to jsme byli v úplné izolaci, naše první výprava nemohla od středečního rána ani vylézt ze svých pokojů, byť ve státní karanténě na Faerských ostrovech je povoleno třikrát denně vyjít na čerstvý vzduch. Několikrát nás navštívila i policie a pohrozila nám, že v případě opuštění pokoje či hotela bychom mohli skončit dokonce ve vězení,“ přiblížil jednu z podivných praktik u „vstřícných hostitelů“ generální manažer Slovanu Ivan Kmotrík ml.

Že testy, kdy dva vyšly pozitivní, prováděl místní veterinář budiž už jen třešničkou na dortu tohoto na první pohled úsměvného příběhu. Stejně jako to, že faerská média a tamní klub měly vždy všechny informace dříve než Slováci, stejně jako to, že už během pondělí byli členové týmu připraveni odcestovat do Švýcarska k zápasu 2. předkola proti Young Boys Bern. Ještě před definitivním rozhodnutím UEFA.

Aby té ironie nebylo málo, Faerské ostrovy mají na švýcarském semaforu červenou barvu, do země se tak Klaksvík dostane jen díky výjimce švýcarského ministerstva zdravotnictví.

Úsměv ale rozhodně na místě není. UEFA sice rozhodla striktně dle svého protokolu, což je na jednu stranu správné, na druhou, tu důležitější – lidskou – jde o čirý alibismus a strkání hlavy do písku. A pokud se Slovan skutečně odvolá ke Sportovní arbitráži v Lausanne mohou už na startu pohárové sezony přijít problémy.

Co když tento tribunál rozhodně jinak, dle většiny nezaujatých pozorovatelů správně? Co když v tu chvíli už bude mít za sebou faerský celek duel ve Švýcarsku? Pro UEFA – za její slabošské rozhodnutí – a pro Klaksvík – za jejich zřejmou snahu postoupit podvodem –, by to byl spravedlivý trest, jenže na něj mohou doplatit vlastně všechny evropské kluby hrající poháry.

Už takhle je kalendář našlapaný jako sopka před výbuchem, jakékoliv další termínové šachy by mohly být „smrtící“. Je třeba si totiž uvědomit, že na příští rok jsou naplánované všechny velké sportovní akce, které se měly konat letos, například EURO či olympiáda…