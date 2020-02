KOMENTÁŘ: Ledecká si nezaslouží negativní reakce škarohlídů, važme si jejich historických zápisů

Praha Když dorazila v cílovém prostoru mezi novináře, celá zářila, vtipkovala a smála se. Aby také ne, vždyť zimní obojživelnice Ester Ledecká v německém Garmisch-Partenkirchenu zajela třetím místem ve sjezdu svůj druhý nejlepší výsledek v lyžařském Světovém poháru a nadále tak potvrzuje svoje umění na svazích.

V průběžném pořadí sjezdu se nachází rodačka z Prahy po šesti z celkových devíti závodů na třetím místě, na druhou Američanku Shiffrinovou ztrácí jen 3 body, na vedoucí Švýcarku Suterovou pak 64. To ale Ledecká, která vyhrála na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu dvě zlaté medaile v superobřím slalomu na lyžích a paralelním obřím slalomu žen na snowboardu, nevnímá.



„Děkuji za informaci, ale neřeším to. Moje sobotní jízda byla docela dobrá. Snažila jsem se dělat to, co mi poradili trenéři, já už jsem pak jen sjela kopec,“ řekla tradičně bezprostřední závodnice, která kromě dvou závodů v Bansku dojela ve sjezdu pokaždé v první desítce. A radost nerozdává Ledecká jenom na lyžích, aktuálně je totiž Češka na průběžné devátém místě mezi snowboardistkami, navíc se jí povedl husarský kousek – jako první vyhrála v jedné sezoně závod Světového poháru na lyžích i na snowboardu. „Tuto metu jsem měla v dlouhodobém plánu, takže jsem šťastná, že se mi to podařilo,“ váží si úspěchu.

Ester Ledecká dojela v Ga-Pa na třetím místě

Právě tento fakt by si měl uvědomit tradičně náročný český fanoušek. Ten se často v případě úspěchu hrdě chlubí výkony našich sportovců, v opačném gardu, když dojedou naši zástupci okolo dvacátého místa, se často rád stává „odborným“ kritikem či škarohlídem. Zásluhou dosavadních výsledků je ale naštěstí v menšině. „V Rakousku jsem měla obrovský fanklub, je tam hodně fanoušků z Česka, za to jim moc děkuju,“ těšilo ji.

Negativní slova si Ledecká nezaslouží, při našlapaném programu se čas od času může stát, že ji během závodního víkendu limituje nashromážděná únava, važme si ale historických zápisů, které se věčně usměvavé závodnici daří. Ne každé zemi se totiž poštěstí vychovat podobně univerzálního sportovce.