Skandál ve Francii pokračuje. Jako nezletilou mě trenér znásilňoval, řekla krasobruslařka. Ozvaly se další oběti

Paříž Pořádný rozruch způsobila ve Francii autobiografie bývalé krasobruslařky Sarah Abitbolové. Ta v knize s názvem „Tak dlouhé mlčení“ („Un Si Long Silence“) obvinila svého bývalého trenéra Gillese Beyera, že ji dva roky znásilňoval. Po ní se ozvalo několik dalších sportovců, kteří ze sexuálního obtěžování obvinili další dva trenéry. Po nátlaku také skončil šéf federace ledních sportů.

Ve Francii vyplouvá na povrch pořádná aféra. Spustila ji právě Abitbolová, která v knize napsala, že ji Beyer znásilňoval v rozmezí let 1990 až 1992. V té doby jí bylo pouhých patnáct let. „Dva roky jste pravidelně říkal mé matce, že mě večer pohlídáte, abyste mě trénoval. A vy jste mě mezitím znásilnil na parkovišti, v šatně a v různých zákoutích ledové plochy, o nichž jsem do té doby ani nevěděla, že existují,“ psala v knize.



Sám Beyer přiznal, že spolu měli „intimní a nevhodný vztah“ a poslal bývalé krasobruslařce omluvu. „Mé vzpomínky na tyto události se liší od těch jejích, jsem si ale vědom toho, že vzhledem k mým povinnostem a jejímu věku v té doby byly tyto vztahy v každém případě nevhodné,“ řekl v rozhovoru pro francouzskou tiskovou agenturu AFP.

Jeho omluvu však Abitbolová nepřijala. „Chci, aby se zodpovídali ti, kteří tyto zločiny v klubu i ve federaci kryli,“ vzkázala. „Začal s hroznými věcmi, které vedly až k sexuálnímu obtěžování. Byla jsem znásilněná, když mi bylo patnáct let. Bylo to poprvé, kdy se mě nějaký muž dotkl,“ řekla později v rozhovoru pro L’Obs.

Skandál však nabývá větších rozměrů. Po krasobruslařčině přiznání totiž našli odvahu další bývalí závodníci, kteří měli v rozmezí let 1970 až 1990 podobné zkušenosti. Kromě Beyera obvinili ze sexuálního obtěžování i Jean-Rolanda Raclea, ten to popírá a Michela Lotze, který se k celé věci zatím nevyjádřil.

Téměř okamžitě po vypuknutí aféry vyzvala ministryně sportu Roxana Maracineanuová šéfa lední sportů Didiera Gailhagueta k rezignaci. Ten nejprve řekl, že odstoupí až po skončení vyšetřování, nakonec se ale rozhodl, že tak učiní hned.

„Přijal jsem moudré rozhodnutí odstoupit od svého postu… Toto rozhodnutí jsem přijal s odvahou, důstojně, ale bez jakékoli hořkosti před touto nespravedlností,“ vysvětlil po odstoupení. Gailhaguet v federaci v inkriminované době nepůsobil. Na svůj post se dostal až v roce 1998 a federaci od té doby vedl téměř nepřetržitě.

Abitbolová byla v páru s bývalým bruslařským partnerem Stéphanem Bernadisem desetinásobnými národními šampiony, společně získali celkem sedm evropských medailí. Po vydání knihy dostala pozvání k audienci u Brigitty Macronové, manželky francouzského prezidenta.

Není však jisté, zda trenér ponese za své jednání zodpovědnost. Vzhledem k tomu, že jsou obvinění stará třicet let, jsou již promlčená. Státní zástupce se však snaží zjistit, zda nebyl poškozen někdo další v pozdějších letech.