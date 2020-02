Dobrý skutek za góly. Házenkáři Dukly chystají v poháru vendetu a pomohou ženám v nouzi

Praha Cesta k postupu vede přes rychlou hru dopředu, říká trenér házenkářů pražské Dukly Daniel Čurda před nedělním utkání o postup do čtvrtfinále evropského Vyzývacího poháru. Soupeřem momentálně druhého týmu české extraligy bude celek Red Boys Differdange. A každý gól navíc pomůže.

Pikantní je, že lucemburský kosmopolitní tým, do osmifinále Challenge Cupu postoupil na úkor Sokola Nového Veselí. Bylo to po těsných výhrách o jednu, respektive dvě branky. V neděli tedy může začít česká vendeta.



Dukla hraje pohár v hale Slavie a věří, že ji dopředu budou hnát fanoušci. „Potřebujeme, aby nás povzbudili, abychom vydrželi hrát v ostrém tempu,“ zve na špičkovou házenou trenér Čurda. Lituje, že v týmu bude chybět zraněný playmaker Jakub Sviták. Spolu s ním ještě jako hráč (tehdy i sportovní ředitel) Čurda zažil slavný postup Dukly ve Vyzývacím poháru až do semifinále v sezoně 2015/2016. V něm podlehli pozdějšímu vítězi soutěže ABC/UMinho z Portugalska.

Nedělní utkání začíná v 19.30. A právě toto atraktivní utkání házenkáři Dukly věnují akci Sportovci ženám v nouzi. Není to první charita, do které se tým zapojil, ale zaujala i tím, že spojuje k pomoci zejména samoživitelkám sportovce různých odvětví. Kromě házenkářů třeba i fotbalisty, atlety, plavce a mnohé další.

S akcí přišel spolek Každý koš pomáhá. Ale v neděli budou pomáhat góly. Klub se rozhodl za každou branku, která v padne do sítě lucemburského soupeře, věnovat na konto spolku 100 korun. Konečná částka pak bude ještě navýšena o sumu získanou sbírkou mezi hráči a případným libovolným a dobrovolným finančním příspěvkem návštěvníků utkání do kasičky umístěné u vchodu do hlediště.

Příznivci bezhotovostních transakcí mohou přispět i formou DMS ve tvaru POMOCKOSEM 60 na číslo 87 777. Hráči a trenéři Dukly si také zahráli v klipu, který charitativní akci doprovází.

Odveta s Red Boys Differdange se bude hrát v Lucembursku za týden.