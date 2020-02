Na kořeny nezapomněl. Ighalo přestoupil do United a poslal sirotkům v Nigérii 30 milionů korun

Z Nigérie se odstěhoval, když mu bylo sedmnáct let, na své kořeny však nezapomněl. Dnes třicetiletý fotbalista využil svého dobře placeného působiště a zasponzoroval místní sirotčinec. Poslal jim jeden milion liber, což je v přepočtu téměř třicet milionů korun. Peníze tam však pravidelně posílá už dlouho.

Vyrostl v Nigérii a přestože měl oba rodiče přiznal, že to nebylo vůbec lehké dětství. Těsně před dovršením dospělosti z africké země odjel a začal žít svůj sen. Dnes je z něj uznávaný fotbalista, který v čínském klubu Šanghaj Šenhua pobíral přímo pohádkové peníze.



Bývalá hvězda Watfordu se po třech letech vrátila do Anglie. Tentokrát bude třicetiletý útočník oblékat dres Manchesteru United, který ho získal na hostování do konce sezony.

Ighalo si v Číně vydělal třista tisíc liber týdně a rozhodl se dát něco z toho těm, kteří v životě tolik štěstí neměli. Před dvěma lety se 50 kilometrů od jeho rodného města postavil sirotčinec. Ighalo jim poslal milion liber, tedy téměř třicet milionů korun.

„Bylo těžké vyrůstat tam a slíbil jsem, že pokud se mi jednou bude dařit, vrátím společnosti to, co dala mně,“ prozradil na stránkách nadace. „Život mě pokoušel tvrdě, i když jsem měl oba rodiče. Sirotci to mají mnohem horší a těší mě, že mi život nabídl takové privilegium, že jim mohu dát do jejich života nějaké světlo.“

Nadace využila financí na stavbu domu, který pojme až čtyřicet sirotků. O děti se starají do jejich osmnácti let, snaží se je něco naučit a dát jim základy sportu. „Doufám, že jim to pozitivně změní život a že si budou moci splnit cíle a sny,“ dodal.

Ighalo však peníze do Nigérie neposílal poprvé. Pravidelně ze svého platu daruje část pro děti, školy a vdovy. „Vím, jaké to je, nemít nic,“ pokrčil rameny.