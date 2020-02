Naštvané hvězdy PSG. Mbappé neunesl střídání, Neymar dostal žlutou kartu za “zesměšnění soupeře“

Hvězdný Kylian Mbappé vstřelil po nahrávce Neymara v 57. minutě utkání Ligue 1 branku, o to neliběji nesl své střídání v 68. minutě, kdy ho nahradil argentinský útočník Mauricio Icardi.

Jedenadvacetiletý Francouz na videu, které zachytil příznivec PSG, si po svém stažení ze hřiště vyříkával celou situaci s trenérem Thomasem Tuchelem, kterého pak nervozně odstrčil, od svého kustoda navíc naštvaně odmítl týmovou bundu a otráveně si sedl na střídačku.

Looks like Mbappe didn’t take his substitution lightly.. pic.twitter.com/wUwkTZDsqd

„Celá situace nevypadá dobře, nejsme ale jediný klub, kde hráči takto reagují. Vysvětlil jsem mu, proč odešel, vždy se rozhoduji ze sportovních důvodů. Tohle je fotbal a ne tenis, hráč musí respektovat rozhodnutí trenéra,“ vrátil se k celé situaci trenér PSG Thomas Tuchel.



V podobném duchu provázel zápas i Brazilce Neymara. Ten se pustil po zápase do vášnivé debaty se čtvrtým rozhodčím. Šlo o zákrok Arnauda Souqueta, po kterém byl Neymar dlouho ošetřovaný a levé křídlo Paris Saint-Germain požadovalo za zákrok červenou kartu.

O dost bizarnějším momentem však byla 38. minuta zápasu, kdy Neymar dostal žlutou kartu při pokusu obejít netradiční kličkou dva protihráče. Hlavní rozhodčí Jerome Brisard kvalifikoval úmysl Neymara jako snahu o zesměšnění protihráče.

Neymar has to leave this farmers league. Imagine booking someone because they’re playing football.

pic.twitter.com/dnG3b48LFB