KOMENTÁŘ: Nepovedená premiéra pro holé klouby. Sněžka vás na Himaláj také nepřipraví

Na pátečním boxerském galavečeru v Ústí měl na českém území premiéru souboj tzv. holých kloubů, tedy boxu bez rukavic (anglicky bare knuckle).

Střetli se v něm bývalý kulturista a nyní milovník bojových sportů Michal Řehák s profesionálním boxerem Stanislavem Eschnerem. I díky počítání druhého jmenovaného v posledním, třetím kole slavil nečekaný triumf Řehák. Jenže...

Oba nakonec skončili v ústecké nemocnici, Eschner aktuálně čeká na operaci levé poloviny obličeje, kde má polámané kůstky, navíc prodělal menší krvácení do mozku. Jeho přemožitel už je doma, jeho tělo prostě fyzický nápor nezvládlo a potřebovalo nabrat energii.

Na sociálních sítích se okamžitě rozjely ostré komentáře fanoušků o přehnané brutalitě tohoto sportu, který je ostatně v řadě zemí také zakázán.

V Česku na začátku roku vznikla jeho oficiální organizace, i vinou koronavirové pandemie zatím žádnou akci neuspořádala, první by se měla uskutečnit v listopadu. Páteční akce pořadatelům v propagaci rozhodně nepomohla. Oprávněně?

Částečně. Ano, tento sport je extrémně tvrdý a nebezpečný. Jenže na to – při vší úctě – nebyl ani jeden připraven. Oba to brali spíše jako show, lehkovážně, nebyli dostatečně připraveni na to, co je čeká.

A tím rozehráli pěkně hazardní hru. Zápasníci bare knuckle procházejí tvrdým tréninkem před prvním duelem třeba i rok, organizace si je pečlivě vybírá.

Nezodpovědnost se nevyplácí. Stejně jako v jakémkoliv jiné činnosti. Ostatně, horolezec se také nerozhodne zdolat osmitisícovku v Himálaji, když měl do té doby za sebou maximálně tak výšlap na Sněžku...