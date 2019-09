KOMENTÁŘ: Pokřik ‚Cikáne‘ je rasismus. Bagatelizování ze strany mistra světa je výsměch

Tohle se fanouškům ani vedení prvoligových hokejistů Prostějova vůbec nepovedlo. Páteční přátelský zápas proti extraligovým Vítkovicím (2:4) totiž skončil tím, že se hostující tým v čase 59:03 rozhodl odejít z ledu poté, co příznivci Prostějova hromadně začalo urážet vítkovického útočníka Dominika Lakatoše pokřiky „Cikáne, cikáne!“

Už tyhle rasistické pokřiky by měly být odsouzeny. Co je však nepochopitelné, jsou výroky prostějovského vedení, který vinu za výkřiky z publika hází na samotného Lakatoše, navíc pokřik „Cikáne“ bagatelizuje.

„K tolik problematickému pokřiku na tohoto arogantního a nesportovně se chovajícího hráče: slovo cikán uvádí Slovník spisovné češtiny jako spisovné - nejde tedy o hanlivý výraz,“ stojí v tiskové zprávě klubu.



Co je ještě nepochopitelnější, jsou slova dvojnásobného mistra světa a dvojnásobného extraligového vítěze se Spartou Jiřího Vykoukala, který je trenérem a manažerem Prostějova v jedné osobě.

„Ten kluk tam jezdí, celý zápas provokuje a otravuje. Provokuje i fanoušky – a ti mu to pak vrátili. To by si spíš měli interně vyřešit v klubu, že takhle se hráč prostě nemá chovat. Když už se takhle chová celý zápas, potom už to měli udržet a těch 57 sekund dohrát. Že odešli, to je spíš ostuda pro ně než pro nás,“ řekl pro Prostějovský deník.

Ano, dvaadvacetiletý útočník s romskými kořeny je častován tímto pokřikem „Cikáne“ často a jak sám přiznal, motivuje ho to ještě k lepším výkonům, provokacím soupeřových hráčů i diváků. Přesto je jasné, že ho to vnitřně musí užírat.



Snižovat totiž tyto pokřiky na to, že nejsou rasistické, to je od vedení Prostějova snad ještě hloupější gesto než výkřiky omezenců na tribuně. A vyčítat Lakatošovi, že si za ně může sám je opravdový úlet.

Pískat na něj kvůli jeho chování, vrátit mu to na ledě, to je fér. Ale legitimně ho rasisticky urážet s pověřením trenéra týmu, to je příliš.

Mluvit o tom, že se vlastně nic nestalo, je v roce 2019 naprosto mimo. A klobouk dolů před Vítkovickými, že se svého spoluhráče zastali a z ledu odešli. To si zaslouží potlesk, pane Vykoukale, ne rasismus na stadioně.