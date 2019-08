Fanoušci Prostějova v přípravě rasisticky uráželi Lakatoše, hráči Vítkovic na protest opustili led

Prostějov Páteční přátelský zápas mezi Prostějovem a Vítkovicemi byl ukončen předčasně. Důvodem byly nadávky prostějovských fanoušků na adresu hostujícího útočníka Dominika Lakatoše, který je spustil trefou na 4:2. Hráči Vítkovic na protest odešli do kabin. Podle domácích ale Lakatoš sám provokoval.

„Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo,“ byl rozčilený vítkovický kouč Jakub Petr v rozhovoru pro klubový web.

Vyhecovaný zápas skončil Lakatošovou trefou do prázdné branky na 4:2 v čase 59:03. Následně se strhla potyčka mezi hráči na ledě a z tribun se začalo ozývat skandování „cigáne, cigáne“.



„Proto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného,“ prezentoval jednoznačný názor trenér Petr a dodal, že s okamžitým rozhodnutím souhlasil celý tým.

Jeho protějšek na prostějovské střídačce Jiří Vykoukal viděl celý incident trochu jinak. Podle něj si za reakci tribun mohl vítkovický Lakatoš sám.

⏱59:03 Gól - Dominik Lakatoš trefuje odkrytou klec. Odměnou mu je pokřik "cigáne". Vítkovický tým opustil plochu i střídačku #PROvVIT 2:4 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) August 30, 2019

„Celý zápas tam jezdí, provokuje a otravuje hráče i fanoušky, kteří mu to takto vrátili,“ citoval Vykoukala Prostějovský deník. „To by si spíš měli oni interně vyřešit, protože takhle se hráč chovat nemá. A když už to dělá celý zápas, tak to měli vydržet a ten závěr dohrát. Myslím si, že je to spíš ostuda pro ně, než pro nás, že odešli do kabin,“ rýpnul si trenér prvoligových Jestřábů.



A k Vítkovicím ještě stačil dodat: „Chtěli jsme vyhrát a to extraligový soupeř těžce nese. To je normální.“

Není to poprvé, co český hokej zostudily rasistické nadávky. Během výluky NHL v sezoně 2012/13 působil v libereckém dresu černošský útočník Wayne Simmonds, na kterého v Chomutově hučeli fanoušci. Klub se tehdy za jejich chování omluvil, přesto mu hrozil trest až půl milionu korun. Nakonec Piráti vyvázli jen s třicetitisícovou pokutou.

Právě z Liberce přišel před nadcházející sezonou do Vítkovic útočník s romským původem Dominik Lakatoš.