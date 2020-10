KOMENTÁŘ: VAR udělal z trestu pro Slavii rovnou popravu. Nahradí puntičkářské video dřívější zářezy?

Fotbalistům Slavie utekl postup do hlavní fáze Ligy mistrů i kvůli necitlivě opakované penaltě.

Může to dopadnout všelijak, s tím slávisté museli počítat, i když si připouštěli pouze šťastný konec. Po domácí remíze 0:0 nebyli před rozhodujícím utkáním v boji o postup do hlavní fáze Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu v nijak komfortní pozici. Ale způsob, jakým po porážce 1:4 nakonec vypadli, si nepředstavovali ani v nejděsivějším snu. Však také trenér Jindřich Trpišovský po utkání říkal: „Neumím si představit ve fotbale nic moc horšího.“



Mluvil o situaci z 84. minuty, která vše rozhodla. To slovinský rozhodčí Damir Skomina nechal na pokyn videoasistenta Massimiliana Irratiho z Itálie opakovat penaltu proti Slavii kvůli tomu, že gólman Kolář při úspěšném zásahu proti Kabově exekuci nezůstal na brankové čáře, ale posunul se o pár decimetrů dopředu. Scholz se už nemýlil a dokonal obrat na 2:1.

Takovou marnost a zlobu Pražané jistě dlouho nepoznali. Vřelo to v nich o to víc, že se po Kolářově zákroku dobrou půlminutu normálně hrálo, hráči pulzovalo nadšení z přečkané hrozby, i díky čemuž by postupovou remízu 1:1 s velkou pravděpodobností už udrželi. Místo případného závěrečného tlaku a snahy o vyrovnání tak byli jako opaření, dostali ještě další dva góly a po závěrečném hvizdu nemohli rozhodčím přijít na jméno. Cítili se, jako když si vězeň odsedí trest, ale pak ho stejně popraví.

„Je to hrůza, co se nám stalo. Ani nevím, co si můžu dovolit říct. Co s námi tady provedli, to je neskutečné,“ pronesl s přísným pohledem kapitán Jan Bořil.

„Prasečina největšího kalibru,“ zlobil se brankář Ondřej Kolář.

A kouč Trpišovský Skominovi spílal, že se ještě nešel sám přesvědčit na videozáznamu. „Říkal, že věří videorozhodčím, a něco o nulové toleranci,“ líčil Trpišovský diskusi s hlavním sudím. „Dobře, ale když jsou rozhodčí tak striktní, tak nevím, proč potom neviděli to držení Kuchty ve vápně, i když uznávám, že tomu pomohl, a taky to nebyl žádný velký faul,“ narážel na situaci, z níž by Slavia případně mohla ještě vyrovnat.

Jistě, vykročení gólmana z brankové čáry při penaltové exekuci je technická záležitost, kterou netřeba posuzovat podle nastaveného metru v zápase. Ale i to podpořilo slávistické přesvědčení o křivdě největšího ražení. Hlavním jejím bodem je podle nich samozřejmě fakt, že se pokutový kop vůbec opakoval. Kolář se opravdu krapet proti pravidlům provinil, ale zrovna tím, co se zkoumá a postihuje v běžném fotbalovém zápolení opravdu minimálně. Přitom při drtivé většině penalt brankář vykročí dopředu, místo aby skočil přímo do strany a rozbil si hlavu o tyč.

Například na loňském ženském mistrovství světa však už VAR několikrát do zahrávání penalt zasáhl, stejně jako průběžně v Anglii, nicméně nejde o bůhví jaký trend, který by ponoukával brankáře, aby si dávali pozor.

Sudí Skomina (mimochodem arbitr loňského finále Ligy mistrů) s videoasistentem Irratim se středečním rozhodnutím zařadili mezi nepřátele českého národa jako třeba v roce 2000 holohlavý Ital Pierluigi Collina, když na Euru těsně před koncem utkání s Nizozemskem zapískal proti nám penaltu za nepatrné zatažení Ronalda de Boera Jiřím Němcem.

Nutno říct, že slávisté měli duel takového významu zvládnout lépe. Vždyť od třetí minuty díky Olayinkovi vedli. Místo udržení náskoku nebo přidání pojistky však vinou Kolářova zaváhání dovolili soupeři vyrovnat. A k tolik propírané penaltě došlo naprosto zbytečně, když Traoré opačnou rotací při odkopu vrátil míč do vápna a balon spadl Holešovi nešikovně na ruku. Tohle byly také momenty, kvůli nimž Slavii proklouzl vytoužený postup do Ligy mistrů a zhruba 400 milionů korun mezi prsty.

Zároveň ale stará nepsaná poučka praví, že dobrý rozhodčí nemá být na hřišti vidět. To v překladu znamená, aby nastavil své řízení v duchu pravidel, ne příliš rozvolněné, aby toho hráči nezneužívali, ale zároveň ani zbytečně přísné. A také mu zachoval lidský přístup.

V 90. letech se každý víkend zuřivě probíralo, jaký zápas byl zase „cinklý“ nebo který sudí „koupený“, protože docela pravidelně se nějaký ten zářez v podobě chybně (ne)odpískané penalty či zastavené akce kvůli údajnému ofsajdu objevoval. Teď se podobnou zbraní k ovlivňování může stát VAR, který, když chce, vždycky něco najde.