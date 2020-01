KOMENTÁŘ: Vyhazov Kruppa není unáhlený krok. Sparta nutně potřebuje před play off nabrat formu

PRAHA Tři zápasy v řadě bez jakéhokoliv zisku, z posledních šesti duelů pouze dva body – a to ještě za výhru v prodloužení nad posledními Pardubicemi. Zato ve středu doma jasná prohra 2:6 s vedoucím Libercem. Taková je aktuální bilance z minulých týdnů hokejistů Sparty.

Není to tak dávno, kdy Pražané dokonce vedli extraligovou tabulku, ve které po sérii nepovedených utkání klesli na třetí příčku a dotírají na ně Mladá Boleslav a Třinec. To samo o sobě není přes tradičně vysoké sparťanské ambice nic hrozného, ovšem do konce základní části schází už jen desítka kol a mít před play off tak špatnou formu, to už na pováženou je.



Proto ve Spartě bijí na poplach a sáhli ke krajnímu kroku – vedení došla trpělivost s Uwem Kruppem a německý kouč, který měl tým koncepčně stabilizovat, se tak po roce a půl musí pakovat.

Mužstvo dočasně převezmou sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka, přičemž nový lodivod má přijít během několika dnů. Na probuzení stagnujícího mančaftu a nalezení formy na play off bude mít jen měsíc.