KOMENTÁŘ: Záleží na všech životech, na barvě nikoliv. U fotbalu to platí rovněž

Praha Fotbal dlouhé roky bojuje proti rasismu. Chce, aby si i hráči tmavší pleti mohli zahrát svou milovanou hru bez toho, aniž by po nich někdo házel banány či na ně bučel. Jenže se to zdá být během na dlouhou trať. Asi všichni ví, co se momentálně děje v Americe a co heslo „Black lives matter“ neboli „Na životech černochů záleží“ vyjadřuje. Jenže to by nebyli fotbaloví fanoušci, aby je boj proti rasismu nenaštval a nerozhodli se ho zesměšnit.

Rasismus na fotbal nepatří. Disciplinární komise bude šetřit olomoucké diváky za nadávky na Beauguela Nejdříve se „předvedl“ kotel v Olomouci, jehož někteří členové rasistickými nadávkami zasypali plzeňského Jeana-Davida Beaugela. A pozadu se rozhodli nezůstat ani ve Spartě, kde téhož hráče uráželi rovněž. „Jsem absolutně smutný a znechucený. Nevidím důvod, proč tady zůstávat,“ posteskl si cíl nenávistných skandování na Twitteru. Aby toho nebylo málo, vytáhli sparťanští diváci ještě transparent s názvem „White lives matter“, tedy „Na životu bílých záleží“. Fanouškovská skupina pak vydala na Facebooku zprávu, kde svůj krok obhajovala. Vadí jim prý, že se k již zmíněné kampani proti rasismu klub připojil. „Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu,“ stálo ve vyjádření skupiny Letenští. „Vadí nám, že se přehlíží zločiny a zrůdnosti, které se v Evropě páchají na původních obyvatelích a daleko víc se řeší záležitosti vzdálené tisíce mil daleko.“ Sama Sparta má přitom ve svých řadách hned několik hráčů tmavé pleti a klub dlouhodobě proti rasismu vystupuje. Je tak otázkou, jestli se jí převychování dané části fanoušků daří, nebo jestli není na řadě začít proti nim vystupovat rázněji. Třeba zákazem vstupu na stadion. Záleží totiž na všech životech a urážet někoho jen proto, že se narodil s jinou barvou kůže, je prostě ubohé.