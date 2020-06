Máme toho dost, musíme být hlasití. Sportovci brojí proti rasismu, bojí se o bezpečí

Praha Vzkazy pod dresy či rozhořčená prohlášení na sociálních sítích. Sportovci odsuzují brutální zákrok policisty v USA a burcují proti rasismu.

Když útočník Dortmundu Jadon Sancho vstřelil svůj první gól nedělního večera do sítě Paderbornu, vyhrnul si dres a pod ním ukázal triko s nápisem „Justice for George Floyd“ (Spravedlnost pro George Floyda). Za chvíli udělal to samé jeho parťák Ašraf Hakimí. Na dalším stadionu zas nastupoval Weston McKennie ze Schalke s páskou s nápisem „Justice for George“, Marcus Thuram z Mönchengladbachu pak projevil svůj postoj aspoň pokleknutím.



Takto všichni reagovali na tragický incident z minulého pondělí, kdy bělošský policista Derek Chauvin z Minneapolisu více než osm minut klečel na krku neozbrojeného 46letého George Floyda, ačkoliv ho černošský muž několikrát upozorňoval, že nemůže dýchat.

Video ze zatýkání, které skončilo Floydovou smrtí, obletělo svět a způsobilo tvrdé demonstrace nejen v Minneapolisu, ale po celých Spojených státech, a dokonce i v zahraničí. Aspoň na dálku je podpořili také sportovci, kteří se k otázce rasismu veřejně vyjadřují pravidelně. „Nemůžeme se bát hovořit nahlas. Všichni dohromady musíme bojovat za spravedlnost,“ vysvětlil svůj postoj Sancho.

Protestující fotbalisty však dost možná čeká trest. Mají totiž zakázáno mít na svém vybavení jakékoliv politické, náboženské či osobní postoje a jejich jednání řeší kontrolní komise německého svazu.

Vůdci F1, dělejte něco

V USA momentálně probíhají bouřlivé demonstrace. Část z nich je pokojná, na některých místech se však zvrhly v rabování a ničení. Promluvit k oběma stranám se rozhodl i Lewis Hamilton, historicky první jezdec tmavé pleti ve formuli 1 a její šestinásobný šampion.

„Nesouhlasím s těmi, kdo zapalují a drancují budovy, ale s těmi, kteří protestují mírumilovně. Nenastane mír, dokud naši takzvaní lídři něco nezmění,“ vyzval představitele motosportu, kteří se podle něj k tomuto problému točí zády. „Vidím ty z vás, kteří jste zůstali zticha. Někteří jste největšími hvězdami, ale stejně vůči takové nespravedlnosti mlčíte. Žádný náznak od nikoho z mého oboru, protože je to samozřejmě sport hlavně pro bílé,“ rozčílil se.

Proti rasismu se přitom ohradili i další piloti, například Nicholas Lafiti, Daniel Ricciardo či Lando Norris. „Tohle není jen o Americe, ale také o Velké Británii, Španělsku, Itálii a ostatních,“ dodal Hamilton, podle něhož se nikdo nenarodil s rasismem a nenávistí v srdci, ale někteří to převzali od těch, ke kterým vzhlíží.

Velkým tématem se incident v zámoří stal zejména pro basketbalisty z NBA. Ti se s rasovými problémy potýkají dlouhodobě, řada z nich z nenávistného prostředí vzešla a snaží se proti němu vymezovat při každé příležitosti. „Jsem hluboce zarmoucený, skutečně ztrápený a prostě naštvaný. Vidím a cítím všeobecnou bolest, vztek a frustraci. Stojím za těmi, kteří odsuzují hluboce zakořeněný rasismus a násilí vůči barevným lidem v naší zemi. Máme toho už dost,“ burcuje největší basketbalová legenda Michael Jordan.

Jsem další na řadě?

Na jednu z probíhajících demonstrací dorazil i bývalý hráč NBA Stephen Jackson, který se se zemřelým několik let přátelil a označoval ho za své dvojče. Video mu prý poslalo několik kamarádů, a když mu došlo, co na něm vidí, začal šílet. „Když udělá policie něco špatně, často se to snaží zakrýt a ukázat ostatním, že jejich krok byl v právu. Od kdy je ale legální někoho zavraždit? Jenže když jste černoch, je to schválené,“ říkal ve svém energickém projevu. „Neříkejte mi, že ten muž, který klečel na krku mého bratra, necítil, že z něj prchá život...“

LeBron James zase vložil na Twitter svou fotografii v triku s nápisem „I Can’t Breathe“ (Nemohu dýchat), což byla Floydova poslední slova před tragickou smrtí.

Šestnáctiletá americká tenistka Coco Gauffová se dokonce obává o vlastní zdraví. „Jsem další na řadě já?“ ptala se na videu, které umístila na sociální sítě.

Sportovci v minulosti předvedli řadu gest na podporu boje proti rasismu, která vešla do historie. Zřejmě nejslavnější byly zaťaté pěsti v černých rukavicích afroamerických sprinterů Tommieho Smithe a Johna Carlose na stupních vítězů během her v Mexiku 1968. Před čtyřmi lety zase hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick při americké hymně před zápasem poklekával, v čemž ho následovala řada kolegů.