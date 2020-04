‚V průběhu zápasu mě nakopnul silně do zad.‘ Trenér bouřlivák se vrací, Peters míří do KHL

Jekatěrinburg Jeho případ rozpoutal na podzim bouři. Bill Peters se během chvilky proměnil z uznávaného hokejového kouče v padoucha. Kvůli kritice rezignoval coby šéf střídačky Calgary. Proč? Protože někdejší svěřenec Akim Aliu ho obvinil z rasistických průpovídek vyřčených před deseti lety.

„Prosím, přijměte mou upřímnou omluvu za slovník, který jsem použil v pracovním zápalu před deseti lety,“ žádal Peters o odpuštění v listopadu 2019. Aliu hned jeho slova označil za „zavádějící a neupřímná“.

Na hokejistovu stranu se z vlastní zkušenosti přidali i čeští hráči Michal Jordán a Jiří Tlustý, v NHL to pak za nevybíravé způsoby schytali též další známí trenéři Mike Babcock nebo Marc Crawford. Vlna obvinění pak dostala označení „Hokejové Me Too“.

Ať už byl dominový efekt přehnaný, nebo ne, jeho „spouštěč“ Peters se vrátí do hokejového dění. Dveře do NHL jsou pro něj momentálně přivřené, a tak od příštího ročníku povede Avtomobilist Jekatěrinburg v KHL, kde působí i český brankář Jakub Kovář.

Ruská média se s 55letým koučem brzy po středečním oznámení dvouletého kontraktu spojila, a kromě očekávaného dotazníku ve stylu „Co všechno víte o Rusku“ došlo i na nevyhnutelné téma – aféru s Aliuem a hořký konec v NHL.

„Až nastane ta pravá chvíle, předstoupím před fanoušky Jekatěrinburgu a vysvětlím jim, co se stalo a proč,“ vyhnul se nejprve Peters přímé odpovědi v rozhovoru pro server Sport-Express.ru. „Ale myslím, že postupem času všichni rosteme a stáváme se lepší verzí sama sebe. U mě je to stejné. Ze zkušeností jsem se poučil,“ dodal diplomaticky.



Jádrem kauzy je incident ze sezony 2009/10, kdy Peters koučoval Rockford v AHL. V jeho kádru tehdy působil i zmíněný Aliu, obránce s nigerijskými kořeny. Trenér měl údajně nakráčet do šatny a okomentovat hokejistův výběr hudby otázkou: „Co to posloucháš, negře?“.

Aliu přišel s nařčením po deseti letech, což kritici označili za účelový krok hráče se skomírající kariérou. Mimochodem, na jaře dohrával sezonu v Litvínově. Poukazovalo se i na to, že prostředí sportovní kabiny není z těch, kde byste očekávali jen vybranou mluvu. Ovšem s důrazným dodatkem, že pro rasismus místo neexistuje.

Český bek Michal Jordán následně Peterse z dob společného působení v Carolině označil za nejhoršího kouče, pod kterým kdy hrál. „V průběhu zápasu mě nakopnul silně do zad. Viděli to i maséři a ostatní hráči. Byl jsem ale zelenáč, takže jsem nemohl nic říct.“

Co na celý poprask říká s odstupem času Peters? „Celá záležitost se začala zamotávat. Šlo o události staré deset let, ta situace působila... neobvykle. Ale rozhodně jsem k ní přistupoval se vší důležitostí,“ ujišťuje Peters.

Otázku možného návratu do NHL nechává zatím stranou. „Mám krátkodobé cíle. Jsem nadšený z příležitosti, kterou jsem dostal v Jekatěrinburgu. Co bude pak, to uvidíme.“