Marnotratní boháči proti německé koncepci. Borussia Dormund vyzve pařížské Saint-Germain

Praha Po více než dvouměsíční pauze se o slovo opět hlásí fotbalová Liga mistrů. Fanoušci po celém světě se hned na úvod osmifinálového programu mohou těšit na opravdovou lahůdku. Utkání mezi Borussií Dortmund a PSG dnes slibuje ofenzivní podívanou.

Atraktivní klání přinese souboj dvou odlišných klubových filozofií. Na jedné straně téměř neomezené finanční prostředky a možnost nákupu největších hvězd. Na té druhé skromnější podmínky a důvěra v hráče, kteří ještě mají hlavní část kariéry před sebou.



Pařížané neváhají za prvotřídní fotbalisty utratit astronomické částky. Neymar dorazil z Barcelony za rekordních 222 milionů eur, za Kyliana Mbappého vysázel francouzský celek 145 milionů eur.

V Dortmundu nahlížejí na přestupovou politiku úplně jinak. Historicky nejdražší posilou se minulé léto stal stoper Mats Hummels, za něhož do Mnichova putovalo „jen“ 30 milionů eur. Borussia žádné přestupové rekordy překonávat nehodlá. Raději si pod svá křídla bere méně známé fotbalisty a později vydělává na jejich prodeji. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. Za Ousmanea Dembélého s Pierrem-Emerickem Aubameyangem utratilo BVB dohromady 28 milionů eur, po jejich odchodech do Barcelony, resp. Arsenalu přistálo do klubové pokladny téměř 190 milionů eur.

Fanoušky Borussie momentálně udivují především Jadon Sancho (v bundeslize 13+14 z 18 zápasů) a Erling Haaland. Po lednovém příchodu norského útočníka, jenž se v novém působišti trefil už osmkrát, odehráli žlutočerní pět ligových duelů a nastříleli v nich neuvěřitelných 22 branek.



Souboj Haalanda s Mbappém bude jedním z hlavních témat dnešního večera. Právě tito dva by v nadcházejících letech mohli soupeřit o překonávání různých střeleckých rekordů. Jednadvacetiletý Francouz je ve svém věku daleko produktivnější, než byli třeba Messi, Ronaldo či Agüero. O dva roky mladší Nor kvality ofenzivního tahouna pařížského celku obdivuje a snaží se jít v jeho šlépějích. „Když ho sledujete, poznáte, že vždy můžete dosáhnout ještě vyšší úrovně.“

Program osmifinále lm: Dnes: Dortmund - PSG, Atlético Madrid - Liverpool. Zítra: Bergamo - Valencie, Tottenham - Lipsko. 25. 2.: Chelsea - Bayern, Neapol - Barcelona. 26. 2.: Lyon - Juventus, Real Madrid - Manchester City. Všechny zápasy začínají ve 21.00, odvety se hrají v březnu.

Dortmund nemůže pro zápas nemůže počítat s kapitánem Marca Reuse, kterého trápí zranění stehenního svalu, na straně lídra Ligue 1 visí otazníky nad startem Neymara. Jak je v posledních letech již zvykem, brazilský kouzelník se v období kolem svých narozenin, které bouřlivě slaví, potýká se zdravotními problémy a o jeho startu se zřejmě rozhodne až večer.

Úterní zápas bude velice prestižní především pro trenéra PSG Thomase Tuchela, který do Francie přišel právě z BVB: „Když jsem viděl výsledky losu, začal jsem se nahlas smát. V Dortmundu žije fotbalem celé město. Být po celých devadesát minut dominantní proti Borussii nelze. Musíme dobře reagovat na vývoj utkání a ukázat naše kvality.“

Spíše defenzivnější partie se očekává v Madridu, kam k souboji s tamním Atlétikem dorazil obhájce trofeje Liverpool. Lipsko zítra čeká duel severu Londýna, proti Tottenhamu by mohl nastoupit také český útočník Patrik Schick, jenž se pod koučem Nagelsmannem herně zvedá. Velkou neznámou představuje střetnutí nenápadných týmů Bergama a Valencie.