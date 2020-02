Situace je kritická a Schick může být rozdílovým hráčem, říká navrátilec Gebre Selassie

Lipsko Černý dres korespondoval s jeho náladou. Theo Gebre Selassie se po zranění vrátil na trávník, jenže nastartovat záchranářské motory se Werderu Brémy v Lipsku nepovedlo. O víkendu prohrál 0:3 a český fotbalista se mračil: „Situace je kritická.“

Čtyřnásobný německý šampion je předposlední, pět bodů od záchrany, a právě na českou pomoc se upíná. Rodák z Třebíče je ikonou Werderu, na severu země působí od léta 2012. Klubu chyběl od poloviny prosince, během utkání v aréně Bayernu si pochroumal stehenní sval. Když odstoupil, mnichovský velkoklub nasázel pět gólů.

Gebre Selassie se kurýroval dva měsíce. „Trochu to po zápase cítím, což je celkem pochopitelné, vždyť šlo o první utkání po dlouhé době a s mužstvem jsem trénoval necelý týden. Výkon odpovídal tomu, že jsem po zranění,“ tvrdil. „Ke konci už jsem neměl tolik sil, zvlášť proti soupeři jako Lipsko. Bylo velmi náročné naskočit zrovna proti takhle špičkovému týmu.“

Elitní společnost klub z Brém opustil naposledy v roce 1980, hned se vrátil a bundesligu od té doby drží.

„Je před námi posledních dvanáct zápasů, do každého musíme jít, jako že je pro nás poslední. Je jedno, proti komu budeme hrát. Musíme na hřišti nechat absolutní maximum, abychom si potom neměli co vyčítat,“ burcuje Gebre Selassie, krajní obránce nebo záložník.

Lipsko nepustilo Werder do žádné šance. „Potřebujeme, abychom nedostávali jednoduché góly ze standardek jako tady. Proti takové kvalitě vás to srazí do kolen, pak se z toho těžko dostáváte,“ hledá prostor pro zlepšení Gebre Selassie.

Patrik Schick během bundesligového klání.

„Musíme se chytit dvěma výhrami za sebou. Pak je možné všechno. Takovou sezonu jsme pár let zpátky už měli, udělali jsme šňůru deseti zápasů bez porážky, sedm za sebou vyhráli. Jak říkám, situace je kritická, ale není to mission impossible.“



Těžce černé časy kousá i druhý Čech v Brémách, brankář Jiří Pavlenka. Nevynechal ani zápas, ale 51 inkasovaných gólů je nejhorší vizitka v soutěži. „Je oporou, bohužel má pech. Odnáší to, jakou sezonu všichni letos máme,“ tvrdí Gebre Selassie.

Letní Euro se ho už týkat nebude, reprezentační kariéru ukončil. A nic ho nezlomí. „Uzavřená kapitola, to jsme vyřešili.“

Bude aspoň fandit Patriku Schickovi z Lipska, který rozebral Werder gólem a asistencí.

„Je vidět, že profituje z hry, na kterou Lipsko sází. Pod trenérem Nagelsmannem se opět zlepšil. Perfektně zapadl do jejich systému,“ pozoruje 33letá opora Brém.

„Všichni ví, že Patrik může být rozdílovým hráčem. Je ale diametrálně odlišné, jak hrajete v klubu a jak za reprezentaci, ta bude hrát jiným sytém a nebude to poskládané jako v Lipsku. Bude to mít těžší.“

Gebre Selassie to bude v létě sledovat už jen jako divák. A věří, že stále coby bundesligový hráč.