KOMENTÁŘ: Hrajte tvrdě, ale fér, nabídl sudí. Záludní Rangers toho však hanebně zneužili

O britských fotbalových týmech se moc dobře ví, že k nim víc než hravé kombinace a krásné kličky patří přímočarost, důslednost a tvrdost. Pokud toho ku svému prospěchu využijí vrchovatě a přitom v rámci pravidel, vše v pořádku a budiž jim to ke cti. Jsou to zbraně, které k fotbalu patří stejně jako míč a góly. Jenže Rangers proti Slavii koncentrovanou esenci tvrdé ostrovní hry okořenili peprnou záludností.

Trvalo několik minut, než se slávisté po závěrečném hvizdu začali opravdu radovat z báječného postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Stále v nich evidentně přetrvávala pachuť z toho, čemu všemu museli od skotského protivníka čelit. Tak nefér přístup k soupeři, jaký předvedli Rangers, se (naštěstí) vidí málodky, zvlášť na úrovni vyřazovacích bojů evropských pohárů.

V souboji Rangers se Slavií, kdy bylo jasné, že bude rozhodovat každý gól a každá chyba, to žádné divukrásné fotbalové představení být zřejmě nemělo. A musím se přiznat, že benevolentnější metr, který od prvních minut nastavil sudí Grinfeeld, mi i proto přišel sympatický. Oba týmy se počastovaly nějakým tím tvrdým dohráním či faulem, dobrá, ať si to tedy rozdají ve správné chlapské bitvě.



Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Tohle je neuveritelne. Do satny mohl jen brankar Ondrej Kolar s jednim lekarem. Organizaci tohoto UEFA zapasu lze jen tezko porozumet. https://t.co/mrlJEIIdLH oblíbit odpovědět

Jenže tým z Glasgowa toho začal zneužívat. Ne hned a ne okatě. Když viděl, že rozhodčímu se moc do kapsičky pro karty sahat nechce, postupně přitvrzoval a tvrdost přerostla v hrubost až záludnost. Mezi tahouny v tomto směru patřil krajní obránce Patterson, přitom však paradoxně za celý zápas nedostal ani žlutou a každému zapískanému přestupku se divil. Zároveň je s podivem, že po hodině hry byla bilance žlutých karet vyrovnaná 2:2.

V 66. minutě hrubost domácích dosáhla vrcholu, když Roofe kung-fu kopem do hlavy sestřelil Koláře, který musel kvůli rozbité hlavě a dalším krvavým ranám v obličeji střídat. V té chvíli došla už trpělivost i rozhodčímu a viníka zaslouženě poslal do sprch. Co taky s tímhle šílencem dělat jiného.

Naštěstí se Kolářův náhradník Vágner nedostal do žádné ošemetné situace. I díky tomu, že Olayinkovu vedoucí branku z první půle podpořil v 74. minutě druhou trefou z přímého kopu Stanciu. Tím potrestal další vyloučení Rangers, tentokrát šel ven Balogun za druhou žlutou, i když přísnější sudí by mu za nešetrné sejmutí Masopusta, který byl u míče jasně dřív, možná dal i přímou červenou.



Závěr už byl rozdrobený, na obou stranách nervy pochodovaly a zřejmě i z pocitu, že při postupovém stavu si slávisté už nemusí nechat všechno líbit, řekl Kúdela cosi palčivého do ucha Kamarovi. Ještě že z toho nebyla větší mela, která by Slavii ublížila víc, než pár bolestivých ran, které museli od nesportovních Rangers snést.