Fuc**** guy, vyletělo prý z Kúdelových úst na Kamaru. Následně si na něj hráči Rangers počkali v tunelu

Glasgow Odveta osmifinále Evropské ligy mezi Rangers FC a Slavií, kterou hosté vyhráli 2:0, díky čemuž si zajistili postup mezi nejlepší osmičku soutěže, měla ostrý průběh, a ještě drsnější dohru.

Dvě červené, brutální faul na brankáře hostí Ondřeje Koláře, který jen zázrakem nakonec nejspíše vyvázl „jen“ s tržnými ranami v obličeji. Řada ostrých zákroků z řadu domácích, které izraelský sudí Grinfeeld ocenil k oněm červeným ještě pěti žlutými.

Kdo ví, na čem se tam domácí fotbalisté domlouvali, protože poté, co sešívaní mohli opustit hřiště, byl napaden pěstmi a zmlácen do krve stoper Ondřej Kúdela. Důvod? Dle všeho odveta za jeho šeptandu „fuc**** guy“ (v překladu zku***** chlap) do ouška Glena Kamary v závěru druhé půle, jak uvedl zdroj serveru Lidovky.cz.



Podle něj byla ale celá akce naplánovaná Evropskou fotbalovou asociací UEFA. „Chtěli dát dohromady trenéry a hráče obou stran, aby si to vyříkali. Hráči Rangers ale Kúdelu napadli pěstmi, má roztržené obočí. Řeší to místní policie,“ uvádí zdroj, který si nepřeje být jmenován.

Rasismus, tvrdí Gerrard

Finský záložník tmavé pleti nesl jeho slova hodně nelibě. Stejně tak spoluhráči a trenér Steven Gerrard, který si situaci po závěrečném hvizdu vysvětloval jak s viníkem, tak svým protějškem Jindřichem Trpišovským. Ten situaci v prvním rozhovoru pro ČT Sport ale nekomentoval, respektive bagatelizoval do obecné roviny.



Legenda Liverpoolu nicméně na tiskové konferenci promluvila jasně: „Glen mi řekl, že byl rasisticky urážen hráčem Slavia Praha. Je pro mě zklamáním, když se lidi snaží bránit soupeře a označují nás za lháře. Stojím za Glenem Kamarou.“



Dle všeho tak duel na slavném Ibrox Parku bude mít ještě dohru na UEFA. A to jak v případě slávistického stopera, tak ohledně chování hostitelů.

Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Mimochodem, ti přivítali – respektive jejich fanoušci – soupeře ohňostrojem pod okny jejich hotelu ve dvě hodiny ráno, aby jim následně dali možnost trénovat kvůli „ochraně trávníku“ jen na dvacetimetrovém pruhu.



Slávisté se jim za příkoří pomstili. Výsledkově i herně, předvedli totiž další vyzrálý výkon. Škoda nechutné tečky na závěr…



Tohle je neuveritelne. Do satny mohl jen brankar Ondrej Kolar s jednim lekarem. Organizaci tohoto UEFA zapasu lze jen tezko porozumet. https://t.co/mrlJEIIdLH — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Slavia se obrátila se žádostí o spolupráci na český konzulát v Londýně, velvyslanec Libor Sečka celou věc prý intenzivně řeší.