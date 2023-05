SLÁVISTA KORČIŠ: Vzhůru do Evropy. Bez titulu i pomoci rekordní porce penalt

Otázkou je jen, jestli Sparta k rekordním šesti spektakulárním a obodovaným penaltám v posledních šesti kolech přidá na Slovácku další. Ale ani nemusí. Může jen betonovat a čekat na bod. Gratulujeme a posíláme klíčenku (od kabin rozhodčích pochopitelně).

Ale jsou i dobré zprávy. Díky výsledkům v evropských pohárech se asi Slavia posune do kvalifikace o Evropskou ligu. Nezní to jako Liga mistrů, kam se pokusí protlouci Sparta, ale lépe než Konferenční, na kterou to vypadalo dosud.

A vzhledem k našemu postavení v žebříčku klubů (34. místo v Evropě s 52 body) a následnému nasazení soupeři nebudou neporazitelní. No, doufat a těšit se na evropské léto (i podzim) mohu.

Na Spartě (pěkné 109. místo se 14 body = zřejmě nenasazená) se zase v kvalifikaci LM mohou těšit na věhlasnější soupeře. Úroveň mistra Švýcarska či Belgie.

A mně nezbyde než rudým, kvůli koeficientu, fandit. Nemohli mi to ale zjednodušit a sakra tu ligu vyhrát normálně? Přesvědčivě na hřišti? Museli mi jaro znechutit až k nekoukání?