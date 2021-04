PLZEŇÁK: Ba Loua je lepší kopie Petržely, ten by tak parádní obstřel nesvedl

Říká se, že cizinec musí být lepší než našinec, aby mělo smysl mít ho v týmu. Pro Plzeň to vždy platilo dvojnásob, s výjimkou Slováků to u nás se zahraničními posilami dopadalo vesměs neslavně. Poprvé se to zlomilo letos na jaře a vyniklo obzvlášť v sobotním mači se Slováckem (2:1).

Šikovné brko Adriel Ba Loua s pasem Pobřeží slonoviny na pravé straně válel, až to připomínalo nejlepší léta Milana Petržely, který jeho poletování sledoval z druhé strany hřiště, kde škodil za Slovácko. SPARŤANKA: Do Superligy jen bez bundy. Mám ale obavu, jestli by tam o nás i přes pár volných míst stáli Ba Loua ho napodobil i v počtu zmařených šancí. Ze čtyř dal jednu, ale gól byl parádní, obstřel na zadní tyč, takový by Petržela nesvedl. Ba Loua je příslib, ještě rok nám pomůže a pak ho výborně prodáme.

A francouzský hroťák Beauguel?! Góly dal tentokrát jen z ofsajdu, ale zase byl platný. I když kvůli němu sedí reprezentační útočník Ondrášek, nic naplat, Beauguel je lepší. Jestli jsme zlomili pravidlo, že to s cizinci neumíme, pak bych ještě rád, abychom ve středu a v neděli dali na frak komplexu z velkých zápasů. Vyhrát semifinále poháru a pak konečně utnout Slavii tu její protivnou sérii.