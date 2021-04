SPARŤANKA: Do Superligy jen bez bundy. Mám ale obavu, jestli by tam o nás i přes pár volných míst stáli

PRAHA Kde my už mohli být, kdyby se nepočítaly druhé poločasy?! Normu dva inkasované góly v nich dokážeme splnit, ať hrajeme doma či venku, s prvním či posledním.

Řešení bych viděla v Superlize. Její šéf v honbě za „zatraktivněním“ televizních přenosů z podle něj nudného fotbalu je schopen poločasy krátit či dále půlit, tak proč by nemohl dospět třeba i ke zrušení toho druhého? To by bylo pro Spartu terno.



I když se teď v Superlize pár míst uvolnilo, stejně mám ale obavu, jestli o nás budou stát.

Tedy spíš o naši lavičku, protože tak špatně oblečení trenéři do nejprestižnější klubové soutěže světa rozhodně nepatří. Zimní bundy, kterými sponzor vybavil pro letošek náš realizační tým, jsou tak odpudivé, že by v nich snad i Radek Kováč vypadal jako buran. A to je s přehledem nejatraktivnější trenér české nejvyšší soutěže.

Netrpělivě čekám, jestli z toho hnusu našeho trenéra dříve vysvlékne teplé počasí, nebo až změna sponzora. Než se tak stane, nezbývá, než se na ty proklaté druhé poločasy zaměřit. V Liberci by další propadák už poslal do háje nejen zápas, ale rovnou celou sezonu. Dana Zárubová