Útok na Old Trafford: Fanoušci United pronikli na stadion, po celém městě protestují proti majitelům

V současné chvíli probíhá jednání k projednání mimořádných událostí na Old Trafford, kde zaměstnanci klubu zjišťují, zda - vzhledem k invazi protestujících fanoušků - nedošlo k narušení epidemiologicky bezpečných zón. Z důvodu pandemie koronaviru totiž v nynější době nemají příznivci povolení vstupovat na stadion a zápasy se hrají bez diváků.



Více jak tisíc fanoušků Manchesteru United se shromáždilo před stadionem, několik stovek jich pak prolomilo bariéry, vešlo na stadion a vyběhlo až přímo na hřiště. Někteří dokonce šplhali po brankách. Příznivci také brzdili odjezd týmového autobusu z hotelu Lowry, píše britský server Sky News.



This is unbelievable  #GlazersOut pic.twitter.com/kFJsj0u3dT

Uvnitř stadionu:

We want our club back. #GlazersOut pic.twitter.com/MRLfTBXS6A