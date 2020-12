PLZEŇÁK: Chybí nám lídr: Horváth zlobil i vítězil. Na klidný zimní spánek to nevypadá

Plzeň Skóre z našich posledních dvou zápasů je 7:4. Teplicím jsme přesně před týdnem nadělili sedm kousků, o víkendu na Slovácku čtyři dostali. Prostě den a noc, super výkon a čirá ostuda. Den před Štědrým dnem nás čeká vedoucí Slavia a jsem hodně zvědavý, ke kterému extrému se tentokrát Viktoriáni přikloní.

V neděli špatně bránili a mizerně útočili, byli všude druzí, což jen potvrdilo, že předešlá série proher (a remízy) nebyla náhodná, a spíš to svědčí o tom, že slabšího soupeře než Teplice už v této sezoně asi nepotkáme.



Velmi by mě zajímalo, co je uvnitř kabiny jednoznačného aspiranta na titul špatně. Něco určitě ano. Má kvalitní kádr i schopného trenéra, jenže v současné době je Plzeň zralá spíš na boj o záchranu. Takhle odevzdaně hrávají mužstva, která chtějí svého kouče odstřelit. Že by to vědělo i vedení, které k vyhazovu trenéra Guľy trochu překvapivě ještě nesáhlo? Nebo prostě nechce platit tučné odstupné? Je možné, že mančaft je prostě „jen“ psychicky dole. A v takové chvíli se nedaří ani přihrávky na dva metry, natož nějaké náročnější prostocviky.



O to víc vyniká na kilometry daleko viditelný problém: Plzni chybí lídr. Pavel Horváth sice s mužstvem zlobil, co to dalo, ale v krizových chvílích si kluky kolem sebe srovnal a přiměl je k tomu, aby ze sebe dostali to nejlepší. Chtěl vyhrávat. Kdyby byl o půli na Slovácku v kabině za stavu 0:1... Ale to jsou kdyby. Jisté je, že i v případě zázraku, tj. výhry nad nabušenými sešívanými atlety, to v Plzni na klidný zimní spánek nevypadá.