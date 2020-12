Trenér Bohemians Klusáček: Je to porušení regulérnosti ligy, Slavia měla čtyři dny na odpočinek navíc

Praha Neregulérní liga, podvod, nerovné podmínky, zneužití situace. Trenér Luděk Klusáček se po prohře svých Bohemians na Slavii (1:2) rozčiloval nad okolnostmi, které vršovickému derby předcházely. Soupeř byl v týdnu v karanténě, odložili mu zápas ve Zlíně, ale pak mu díky dodatečným testům koronavirová pauza nečekaně skončila a tým v plné síle vyrukoval do nedělního zápasu. "Je to narušení regulérnosti ligy," řekl trenér.

Slavii postavil v týdnu mimo hru verdikt hygienické stanice, který přišel po větším počtu pozitivních testů na koronavirus. V pátek však klub oznámil, že opakované testy nákazu vyloučily. Stopku prý dostal na základě falešně pozitivních výsledků.

„Před dnešním zápasem jsme měli mimořádnou motivaci. Nejen tu sportovní, že šlo o derby, ale i z pohledu zákulisí,“ začal Luděk Klusáček své kritické hodnocení. „Je to narušení regulérnosti ligy, hodně nás to nažhavilo, ale bohužel se nám to nepodařilo proměnit ve sportovní výsledek.“

Klusáček se zlobí, že pro Slavii platí jiné podmínky než pro ostatní. „Nechápu, že chodili opakovaně na další a další testy. Když jsem já byl pozitivní a neměl jsem žádné příznaky, tak jsem na opakované testy jít nemohl. Tady se postupovalo úplně jinak. Je to porušení regulérnosti, Slavia měla čtyři dny na odpočinek navíc. Využila situace, nebo jí zneužila. Někdo může říct, že to je podvod. Hodnocení ale není na mně, měla by to soudit LFA. Já se jen divím, že to tak lehce prošlo.“



Trenér mluvil o zvýšené motivaci, ale s hráči prý situaci nerozebíral. „Chtěl jsem, aby se soustředili na hru,“ řekl. Události se však podle jeho slov projevily v taktice: „Slavia byla odpočatá, nemohli jsme proti ní hrát celý zápas aktivní pressing.“

Výtky ze soupeřova tábora slávistický trenér Jindřich Trpišovský hodnotit nechtěl. „To je názor Bohemians, to komentovat nebudu,“ poznamenal. „Jestli si někdo myslí, že to pro nás a pro naše rodiny bylo příjemné, tak to se plete. Tři dny jsme si mysleli, že jsme pozitivní, měli jsme obavy, že jsme nakazili své blízké, mnozí už rušili svátky a Vánoce. O to bylo příjemnější, že se to otočilo. My s tím nic neuděláme,“ bránil svůj klub Trpišovský.