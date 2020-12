SLÁVISTA: Nejdůležitější část sezony. Zásadní bude udržet po Vánocích Simu

Praha V Anglii se kolem Vánoc rozhoduje o titulu. Pokud vedoucí tým zvládne nahuštěnou část sezony, první místo už si uhraje.

V české lize jsme dál. U nás je stěžejní to, co se stane po Vánocích, když už se nehraje. A navíc to rozhodne i o úspěších v následující sezoně. V minulé zimní přestávce jsme prodali Tomáše Součka a tím se připravili o Ligu mistrů. To není výtka, byl dva roky nejlepší hráč ligy a už do tohohle rybníčku nepatřil. Ale příští rok už zase Ligu mistrů chceme. Takže chceme zimu bez změn!



Tedy nerozprodávat!

Nebo moc nerozprodávat.



O. k., Bořil či Stanciu si přestup zaslouží. Dobře, možná Ondra Kolář. Ale víc už ne. Ano, zásadní je podržet mladého Simu. Pokud možno i s jeho superformou. Ty dva tři prodat pro lepší pocit pokladníka a doplnit tým o své „evropsky“ rozehrané hráče z Liberce. Případně v Budějovicích se pěkně rozehrál jistý Van Buren... Víc nepotřebujeme. Ani prodávat, ale ani nakupovat.

Ještě dojet letošní část sezony a dneska smáznout Plzeň. To by v její rozkývané poberbrovské formě neměl být zásadní problém.

Radost hráčů Slavie z druhého gólu.

Pak už jen zase nabrat kondici a směle vyrazit do jara. A není čeho se bát ani v naší lize, ani v dalších kolech Evropské ligy. Leicester (čti lestr), toho času druhý v Premier League, samozřejmě není ze snadných oříšků, ale stát se může cokoli. Proti Seville nám taky nikdo šanci nedával. Svět 2021 nebude černobílý, bude červenobílý!