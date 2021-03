PLZEŇÁK: Na dostřel Evropě i rudým. Kdo by nechtěl porazit Pavla Vrbu v rouše sparťanském?

Plzeň Začněme od konce: jediný cíl, který nemáme nyní na dostřel, je Slavia, to je třeba si férově přiznat. Její zruční atleti sice v neděli doma těžce klopýtali s oslabeným Baníkem, ale nakonec vyhráli 2:1 a na ostatní zaslouženě hledí svrchu. Všechno ostatní je pro Plzeň ve hře! Kdo by to o zpackaném podzimu a ospalém jarním startu řekl.

Díky sobotní výhře 1:0 nad ambiciózní Olomoucí jsme rázem dva body od pohárových pozic (výsledek o dominanci na hřišti moc nevypovídá, poměr střel na bránu 9:0 už ano). Do Evropy lze ostatně prosvištět i přes domácí pohár, kde jsme po výhře nad Hradcem Králové mezi osmičkou nejlepších. Na dostřel předním příčkám je také v klání o krále střelců Jean-David Beauguel, který udělal v sobotu to samé co před týdnem s Brnem: obtočil se kolem obránce a prudkou střelou zblízka pod víko rozhodl mač. Gól číslo devět, dva zásahy na prvního, sebevědomí nahoře.

Co lepšího si přát před tradičně vypjatým zápasem na Letné, který nás čeká v sobotu? Tři výhry v řadě plus jedno pohárové je třeba stvrdit proti opravdu silnému soupeři. Motivaci není třeba dlouho hledat. Kdo z viktoriánů by nechtěl porazit Pavla Vrbu, plzeňskou legendu v rouše sparťanském? Protože když se to povede, bude druhé místo rudých už taky na dostřel.