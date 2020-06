PLZEŇÁK: Vlčáci místo bernardýnů. Plzeňští fotbalisté jsou konečně zase drzí a lační po výhře

Plzeň Výsledek duelu s Olomoucí, kdy jsme dokráčeli k těsné, leč zasloužené výhře 1:0, není zase tak důležitý. Viktorka skončila po základní části druhá. Není vlastně tak důležité ani to, zda nakonec vedoucí Slavii předežene – to se po vzájemném duelu, kdy byli sešívaní jasně lepší, ani nezdá moc pravděpodobné.

Opravdu důležité je, že Viktoria Plzeň je zase po letech mančaft drzých vlčáků, kteří se chtějí do každého soupeře zakousnout a nenechat ho utéct. V druhé éře pod Pavlem Vrbou se parta kolem Hubníka, Koláře či Limberského z vlčáků, viděno přísně, proměnila v silné, ale pohodlné bernardýny, kteří se do půle nažerou vedením 2:0.



Jenže pak se unaveně svalí a přihlíží, jak soupeř snižuje a dožaduje se aktivní hrou aspoň bodu. To téhle partě pod novým trenérským štábem, zdá se, momentálně nehrozí.

Kayamba připomíná drzostí a dynamikou Petrželu v nejlepších letech (jen branky mu zatím chybí), Čermák je přímočarý a gólový jako Kolář, Beaugel se cpe do zakončení stejně urputně jako Bakoš. A když budu opovážlivý: mladý Bucha dává hře myšlenku a spád podobně jako kdysi drzý virtuos Horváth.

To jsou hodně nadějné vyhlídky. Příští rok se tihle vlčáci do silné Slavie zakousnou ještě o poznání víc a sázím na to, že ji to bude bolet.