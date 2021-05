SLÁVISTA: Titul i pohár máme v kapse, tak na to poslední kolo postavte dorostence

Já bych tu sezonu dohrál s mladými. Devalvace soutěže? Určitě ne. Už v uplynulých zápasech bylo vidět, že naši hráči mají na nohách přivázané kameny. A se zátěží se běhá daleko hůře.

Zvláště zřetelné to bylo v poháru s Plzní. Člověk se místo požitku z fotbalu bál každého skluzu soupeře. Ačkoliv fotbal hraný od podlahy mám rád, Provodovo zranění bylo varováním.



Dohrává se z povinnosti. O mistrovi i vítězi poháru je beztak rozhodnuto. Slavia je nejlepší. Reprezentanti dostali příkazem volno, aby nabrali síly před nadcházejícím Eurem.

Přesto na hřišti o Ligu mistrů hrajícího Jablonce nebylo příliš vidět, že chybí devět hráčů oproti sestavě v poháru. A to je pro mě více než výsledek samotný. To je známka toho, že z Edenu může pár hráčů, jak bývá zvykem, odejít. Bez ohledu na případné posily, už teď se na uvolněná místa hlásí několik vlčáků, kteří by měli dostat šanci.



A s kým příště na Budějovice? Postavte klidně kluky z dorostu, pro ně bude zážitkem zahrát si před diváky a já jako fanoušek nebudu trnout, kdo si přetrhá vazy.

A co víc, na takové zápasy se nezapomíná!