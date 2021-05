Rozhodnuto, sestupuje také Starkova Příbram. Děkujeme Pardubicím, my byli strašní, zlobil se kouč Teplic

Příbram Poslední hádanka zbývá vyřešit v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, všechny ostatní jsou už vyřešeny. Začněme ale od konce.

Před nedělním jednotným výkopem všech devíti zápasů (kvůli regulérnosti) bylo jasno, že do druhé ligy spadne poslední Opava a v tu chvíli ještě předposlední Brno.

Šestnáctá Příbram, která na hraně první a druhé nejvyšší soutěže u nás tak nějak balancuje pravidelně (loni ji před sestupem uchránila pandemie koronaviru, kvůli které se nedohrála skupina o udržení), měla ještě naději.

Jenže ta proti v celé sezoně skvěle hrajícímu nováčkovi z Pardubic vzala za své už ve 2. minutě, kdy se z penalty trefil Cadu.



Středočeši se nevzdali, bojovali, navíc věděli, že v souběžně hraném duelu prohrávají Teplice na startu druhé půle už 0:2 v Karviné, ovšem vše marné.

Tým majitele Jaroslava Starky na kýžené tři body, které by mu zaručily, že si to v závěrečném kole rozdá právě na Stínadlech se Severočechy o posledního černého Petra, nakonec nedosáhly.

Výsledky 33. kola první ligy BOHEMIANS – SPARTA 1:2 Branky: Puškáč – Juliš, Pavelka. BRNO – OPAVA 4:1 Branky: Hladík (2x), Růsek (2x) – Helešič. Č. BUDĚJOVICE – SLOVÁCKO 0:1 Branky: Daníček. JABLONEC – SLAVIA 1:1 Branky: Doležal – Lingr. KARVINÁ – TEPLICE 2:0 Branky: Čmelík, Herc. OLOMOUC – ML. BOLESLAV 0:3 Branky: Klíma, Drchal, M. Škoda. PLZEŇ – OSTRAVA 4:0 Branky: Hejda, Brabec, Ondrášek, Ba Loua. PŘÍBRAM – PARDUBICE 0:1 Branky: Cadu. ZLÍN – LIBEREC 0:0.

A po tříletém působení ve Fortuna lize tu příští stráví o patro níže. „Udělali jsme naivní chybu hned v úvodu, pak jsme se to snažili dohnat, ale už to nešlo, projevilo se, že máme problém se střílením gólů,“ smutnil po duelu pro O2 TV Sport domácí kouč Jozef Valachovič. Pod jeho vedením vyhrála do včerejška Příbram tři duely z posledních šesti (k tomu jedna remíza).

To v Karviné byly pochopitelně jiné pocity. „Dneska udělaly Pardubice práci za nás, děkujeme jim, protože náš výkon se mi tady absolutně nelíbil. Byl to mdlý, slabý výkon, takhle se o záchranu nehraje,“ pronesl trenér Teplic Radim Kučera.

Na druhé straně tabulky se rozhodlo, že o Ligu mistrů budou bojoval se slávisty jejich odvěcí rivalové z druhého břehu Vltavy – sparťané.

A stane se tak po dlouhých dvanácti letech. Dva nejúspěšnější a také finančně nejsilnější české kluby se v uplynulé dekádě na prvních dvou místech tabulky nepotkaly.

Slavia má už titul pochopitelně jistý a v Jablonci, který se ještě přetahoval s Letenskými o druhou příčku, i s řadou náhradníků rychle vedla, když se v 6. minutě trefil Lingr. Po čtvrt hodině ale srovnal Doležal, který na nejlepšího střelce soutěže Kuchtu (14 branek, dnes nebyl ani v nominaci Jindřicha Trpišovského) měl už jen jednu trefu.

Další góly už nepřišly, což pomohlo svěřencům Pavla Vrby. Také ti expresně vedli, už v 1. minutě využil Juliš (12 gólů) nedorozumění v obraně Bohemky.

Ještě do poločasu krásnou střelou srovnal Puškáč. Tentýž hráč ale po hodině hry neuhlídal při rohu Pavelku, který přesnou hlavičkou rozhodl o výhře hostí.

K jistotě evropských pohárů pak stačí v posledním kole bod Plzni, která včera deklasovala 4:0 ostravský Baník.