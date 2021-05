SPARŤANKA: Jen se tak ptám... A vychází mi, že všechno je proti nám

Ciui bono? Když se dají s klasickou otázkou, komu to prospěje, najít pachatelé zločinů, proč by nám nemohla ukázat i na původce „senzační zprávy“ o přestupu Srdjana Plavšiče do Slavie? Mýlím se, když mi z toho vychází klub z druhého břehu? Má snad neporazitelný dream team v plánu slavit až do středečního rána, a proto se před pohárovým derby jistí trochou toho zemanovského šrapnelu, co má rozhodit kabinu i fanoušky?

Jak dlouho si ještě Sparta nechá líbit, že tahá za kratší konec nejen na hřišti, ale i v zákulisí? Proč na stejný fotbal se stejnými hráči se do Vršovic může a na Letnou ne? Vážně mám věřit, že kdyby se pohár hrál v Edenu, bylo by do poslední chvíle nejasné, zda i pro MOL Cup platí možnost pustit aspoň tisícovku domácích fanoušků na stadion? Přestup z Letné do Edenu? Sparťan Plavšič má po sezoně podepsat Slavii, sám to ale vyvrátil I kdyby k tomu dnes 24 hodin před výkopem vyšší místa svolila, stihnou si zájemci zahrát klikací loterii o lístek, a ještě pořídit test na koronavirus? Kolik jich to odradí?

Na jakou další dosud nepoznanou prohru se ještě máme připravit? Ukáže se třeba, že hrajeme jen druhé (možná třetí) housle i při červnové volbě nového šéfa fotbalové asociace?