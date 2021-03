SPARŤANKA: Konec čekání na fotbal. Vrba bude muset proti Plzni využít širokého kádru

Praha Absťák z dvoutýdenního čekání na Fotbal člověka donutí sledovat o víkendu i nějakou tu českou kopanou. A může jen pozdvihovat obočí nad některými vyloučeními, penaltami i nad tím, co práce měl nejlepší tým (brzy snad už na celém kontinentu) s deseti baníkovci.

Že by sehrálo roli, jak je Baník specifický, rázovitý a vůbec ve všech směrech výjimečný? Alespoň tak o něm hovořili někteří znalci poté, co tam z lavičky vyobcovali Luboše Kozla. Snad prý i kvůli pražskému akcentu. A že kdyby byli funkcionáři Baníku rychlejší a Pavel Vrba si mohl vybrat, sáhl by po svém milovaném klubu. Takhle musí trpět ve Spartě.



Alespoň se člověk v tom covidovém bezčasí trochu zasměje. Sparta je jen jedna a představa, že by ji kdokoliv kvůli Baníku odmítl, je směšná. Tím méně Vrba, který má jistě ambice předvést, že s lepším zázemím dokáže ještě víc než v Plzni. Tak teď hlavně aby to potvrdil v duelech s bývalými kolegy.



Na pokaranténní rozjezd si dnes dáme Horváthovu Příbram a o víkendu přijde na řadu Plzeň. Vypadá to, že se pomalu zdvihá z prachu, doufám tedy, že naši borci se už z nákazy zmátořili a oba zápasy v krátkém sledu zvládnou. Vrba často opakuje, jak kvalitní a široký kádr máme. Nejspíš toho bude zase nucen využít, protože některé z opor evidentně ještě k dipozici nebudou.