SPARŤANKA: Nezahlcujte kluky daty! A proč není Nita jedničkou, to mi rozum nebere

Osmnáct bodů z šesti zápasů. Kdo z vás to má? Ani nepředběhnutelní atleti s jüany v zádech ne. Přiznejme si ale, že v každém z těch vítězných utkání jsme si vybrali slabší chvilku, většinou v délce poločasu. Nemít zabijácké duo v útoku, nevím, jak by to dopadalo. Adamu Hložkovi a Lukáši Julišovi stačily i v sobotu proti Jablonci k dvěma gólům dvě střely na branku!

‚Dám víc gólů než Ibrahimovič.‘ Juliš kvůli zraněním zvažoval konec kariéry, teď je nejlepším střelcem ligy Problémem je jednoznačně defenziva. Což platí pro všechny řady i pro strážce tří tyčí. Milan Heča si sice v sobotu svoje chytil, ale stejně mi nikdo nevymluví, že nejlepší z našich gólmanů leští lavičku. Proč není Florin Nita jedničkou, to si neumím vysvětlit. Druhá věc, která mi nejde na mozek, jsou opakované stížnosti trenéra, že kluci nepochopili změnu rozestavení během zápasu. Vážně nejde přes zkušené borce jako Bořek Dočkal či Ondřej Čelůska poslat vzkaz? Hlava mi to nebere. Trochu se obávám, jestli si totéž neříkají i hráči. Jestli nejsou zahlceni taktickými pokyny, které si ve víru zápasu nestihnou srovnat v hlavě. Co jim dát chvíli „voraz“? Dopřát jim čas, aby vstřebali malou násobilku obranných mechanismů, než je matematik Kotal začne učit integrály?