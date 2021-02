SPARŤANKA: Může být Vrba bez Berbra stejně úspěšný jako s ním? Prázdné tribuny mu budou nyní výhodou

Praha Pavel Vrba na Letné, to je jako Franz Straka v Edenu. Symbolu nedávné plzeňské dominance by snad paradoxně mohlo pomoci to, nač všichni aktéři fotbalových zápasů žehrají: prázdné tribuny. Nevoli ochozů, která by určitě přišla, by se Vrba mohl vyhnout, pokud Sparta začne šlapat ještě před návratem diváků na stadiony. Vzhledem k neradostným epidemickým vyhlídkám je ale možné, že v té nedohledné době už bude Vrba pryč. Otazníků, které jeho příchod vyvolává, je totiž víc než jen plzeňská minulost.

Potvrzeno. Trenérská rošáda na Spartě. Kotala po výsledkových nezdarech nahradil Pavel Vrba Jeho často podrážděný styl komunikace například ukazuje na nízký práh akceptace kritiky. Vážně rozumí tomu, co to je tlak ve Spartě? Zažil toho na lavičkách různých týmů už hodně, ale při vší úctě regionální Plzeň ho na Spartu připravit nemohla. Snad jedině reprezentace, ale vzpomeňme si, jak podivně od ní odcházel. Při vzpomínce na aroganci z plzeňských časů nemohu nepřidat ještě jednu vtíravou otázku. Může být Vrba bez Berbra stejně úspěšný jako Vrba s Berbrem? Další spíš vykřičník než otazník visí nad budoucností mládeže. Bude trenér zvyklý sázet na Horvátha důvěřovat Karabcovi? Nezastaví se přísun talentů z akademie? Pokud ano, stojí nám to za to? Není Hložek či Vitík víc než Vrba? Jednu výhodu by přece jen Vrbův příchod mít mohl. Podle všeho si ho vybral samotný pan majitel, takže by pro svého koně nemusel šetřit na posilách. To už tu sice jednou bylo. Hádám ale, že Vrba bude s otevřenou dlaní Daniela Křetínského schopen naložit líp než Andrea Stramaccioni. Smíšené pocity nad další trenérskou rošádou ještě zesiluje ne zcela spravedlivé loučení s Václavem Kotalem. S minimální podporou dokázal Spartu zvednout na důstojnou úroveň. Pane trenére, děkujeme!