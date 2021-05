SPARŤANKA: S Vrbou to je sňatek z rozumu, přesto si za první čtvrtrok zaslouží poděkovat

S Pavlem Vrbou to rozhodně nebyla láska na první pohled. Přesto (nebo právě proto?) by mohl náš vztah dlouho vydržet. Za první čtvrtrok společného života na Spartu vedle jeho profesionálního umu občas přeskočila i trocha onoho pověstného štěstíčka, které Vrbovu kariéru provází.

Někdy ani to k dobrému výsledku nestačilo a naplno se ukázalo, jak moc je toho ještě ke zlepšení. Nestranné pozorovatele naše přestřelky prý bavily. Jenže pro sparťany, kteří nestojí o adrenalinové zážitky, by bylo úlevné vychýlit střelku příští sezonu jedním směrem: proti soupeřově brance.



Věřím, že je Vrba schopen ve svém prvním přípravném období zapracovat na lepší souhře i fyzičce.



To, co nebude tak úplně v jeho moci, je posílení kádru. Se záblesky naděje na Ligu mistrů by se snad mohla majitelova pokladnice pootevřít aspoň o trochu více než v posledních hubených letech po nekontrolované jízdě na toboganu zvaném internacionalizace. Abychom si v Evropě neuřízli ostudu.



Za první krůčky, byť občas klopýtavé, se sluší Vrbovi poděkovat. Půjdu to v sobotu udělat osobně, pokud mi to klikací loterie o lístky dovolí.