VAVRDA: Tato show bavila. Díky nestárnoucími Tysonovi se chtějí náhle vrátit Lewis a další

Praha Sobotní noc patřila ve světě bojových sportů Miku Tysonovi a Royi Jonesovi Jr. Ne, to není nějaká vzpomínka na starý zápas ve stylu „stalo se před x lety“. Ne, to je realita.

Prvně jmenovaný muž na jaře krátce před 54. narozeninami oznámil návrat do boxerského ringu a rozjel kolotoč, který mnohé nutil opakovat: „Vždyť je starý, co tam chce dělat? Bude to fraška, kazí si jméno. Pozornost by se měla dostávat mladším.“

Současnost? I velká řada kritiků změnila názor. I někteří respektovaní zámořští novináři, kteří byli před duelem skeptičtí a o duelu psali opatrněji, najednou chrlí jeden text za druhým.

Ano, nebyl to regulérní boxerský zápas. Ano, byla to exhibice, bylo vidět, že údery na hlavu oba (především tedy Tyson) brzdí, ulétly mu tam tak dva. A ano, jednapadesátiletý Jones po duelu tvrdil, že údajně cítil každý úder soupeře, což mu můžeme věřit a také nemusíme.



Nikdo ale nemůže zpochybnit následující:

1. Mike Tyson ukázal záblesky své dřívější formy. A to nejen svými pohyby a údery, ale i svojí gloriolou „Nejstrašnějšího muže planety“, jak se mu kdysi přezdívalo. Všichni čekali, co udělá, zda jeho úder soupeřem otřese. A respekt byl cítit také z Jonese.

2. Zatímco setkání Floyda Mayweathera s Conorem McGregorem se tvářilo jako oficiální duel, přesto šlo o podobnou show a kvůli tomu se v očích mnoha jednalo o frašku, tady od obou nikdo nic moc nečekal. A dostal skvělou podívanou, ostatně i nejstarší mistr světa těžké váhy, jistý George Foreman, okamžitě po závěrečném gongu vyťukal na Twitter: „Nejlepší exhibice, jakou jsem kdy viděl.“

3. Zvědavost na to, co „staří pánové“ předvedou, přilákala k televizním obrazovkám i ty, kteří box normálně nesledují. A ti teď mají o čem mluvit, mají co řešit ve stylu „coby, kdyby...“.

A přesně o to jde. To je ten důvod, proč jsem tvrdil, že tato exhibice, pokud ji Tyson pojme tak, jako přípravu, dává smysl.

Přilákala masy, ve státech trhala rekordy v předprodejích PPV (placený přenos), také v Česku jasně přebila ve stejnou dobu vysílaný galavečer UFC.

Pro Mika Tysona a promotéry byla sobota startovací akcí projektu Legends Only League. Soutěže sportovních legend v důchodu (nejen boxerských). První krok mu vyšel skvěle, zaujal fanoušky, experty – oběma skupinám dal šanci spekulovat o tom, zda přece jen nezkusí ostrý, oficiální zápas – a také další slavné bývalé boxery.

Návrat hlásí už nějaký ten týden Evander Holyfield.

A názor na comeback pomalu mění Sugar Ray Leonard nebo Lennox Lewis, který by rád alespoň v exhibici vyřešil staré spory s Riddickem Bowem.