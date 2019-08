Zbytečná česká válka. Český motocyklista Salač měl urazit kolegu Kornfeila

PRAHA Jakub Kornfeil a Filip Salač. Dva Češi a také kolegové z jednoho týmu v rámci Moto3. To je v motoristickém světě velice řídký jev. O to víc musí jejich stáj mrzet, že se do sebe oba kohouti pustili po domácí nedělní Velké ceně ČR v Brně.

Kornfeil nakonec dojel v Brně devátý, Abraham skončil v MotoGP bez bodu Salač hned v první zatáčce závodu upadl po kontaktu s Darrynem Binderem, na což doplatil Kornfeil, který se mu musel vyhnout a z jedoucího konvoje pokračoval jako poslední. „Můžou za to oba, od Bindera i Filipa to byla chyba. Filip ho měl nechat, bylo to od něj zbytečné,“ řekl novinářům Kornfeil, který stíhací jízdu zakončil na devátém místě. Kornfeil však deníku Blesk prozradil, že mu měl Salač po závodě zavolat a vulgárně ho zpucovat. Filip Salač ve VC v Brně I když se oba jezdci ve středeční tiskové zprávě za svá slova v afektu omluvili, rozpoutanou mediální válku to nezastavilo. Do Salače se pustili i bývalí jezdci Lukáš Pešek či Lukáš Šembera.

Podaří se oběma jezdcům uhasit její výsledky na VC Rakouska, která se jede o tomto víkendu?