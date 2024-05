Rozjetý Macháč vstoupí do Roland Garros, jeho zápas ale odkládá déšť

Na rozdíl od pondělí, kdy přeháňky způsobily kratší prodlevy, v úterý déšť udeřil ještě před začátkem programu. Zatím se tak hraje pouze na dvorcích, které disponují střechou, tedy na kurtech Philippa Chatriera a Suzanne Lenglenové. Organizátoři kvůli trvajícímu přísunu kapek zatím nedostávají možnost ostatní zápasy zahájit.

Na svoji druhou účast na Roland Garros se Macháč naladil téměř dokonale. Na turnaji v Ženevě před čtyřmi dny vyřadil v semifinále světovou jedničku Novaka Djokoviče, načež nestačil až ve finále na Caspera Ruuda.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Nuno Borges Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

Letos už slavil i jiné zajímavé výsledky. Na tisícovce v Miami došel až do čtvrtfinále a několikrát přehrál zvučné soupeře, na Australian Open postoupil do třetího kola. Po odstoupení Jakuba Menšíka jediný Čech v pavouku Roland Garros do zápasu s Borgesem nastupuje jako mírný favorit.

Sedmadvacetiletý Portugalec ale v poslední době rovněž hraje ve formě. V Melbourne překonal černou sérii 13 porážek ve druhém kole grandslamů a postoupil až do osmifinále, porazil i Bulhara Grigora Dimitrova. Na nedávném podniku v Římě končil až v osmifinále na raketě Alexandera Zvereva.

Do kolonky vzájemných zápasů po úterním mači přibude první zápis. Pro Macháče by šlo v Paříži o premiérové druhé kolo, o čtyři roky starší Borges si ho zahrál už loni.

První zápasy Djokoviče i Sabalenkové

Trojnásobný vítěz Roland Garros Djokovič změří síly v posledním úterním duelu na dvorci Philippa Chatriera s Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem, 142. hráčem světa.

Pro Srba jde o jubilejním dvacátou účast na pařížském grandslamu, jen dvakrát skončil dříve než ve čtvrtfinále (2005, 2009). V prvním kole nevypadl nikdy.

O předposlední duel na hlavním kurtu se postará světová dvojka Sabalenková. Vítězka letošního Australian Open by se ráda poprvé kvalifikovala do pařížského finále, první překážku pro ní představuje Ruska Erika Andrejevová.

Tenisový grandslam Roland Garros antuka, dotace 53,5 milionu eur Ženy

Dvouhra - 1. kolo:

Rybakinová (4-Kaz.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3