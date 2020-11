Američtí sportovci hodnotí prezidentské volby: LeBron James si utahoval z Trumpa, v UFC jsou zklamaní

Spojené státy americké mají nového prezidenta. Donalda Trumpa v Bílém domě nahradí Joe Biden a ostře sledované volby si nenechali ujít ani sportovci. Jak na ně reagovali?

Pensylvánie se postavila za svého rodáka a rozhodla o výsledku napjatých voleb v USA. Joe Biden, kandidát Demokratické strany a bývalý viceprezident, se stal 46. prezidentem Spojených států amerických. Jako první také překonal hranici 70 milionů hlasů.

Volby v USA byly tradičně sledované po celém světě a ujít si je nenechali ani známí sportovci. Kdo se tedy radoval z vítězství svého favorita a kdo naopak musel uznat porážku?

Jedním z předních příznivců Bidena byl bezesporu slavný americký basketbalista LeBron James a legenda NBA. Ten na svůj Twitter přidal koláž s Bidenovou hlavou přidělanou na jeho těle. Z výsledku voleb měl ale obrovskou radost, svůj účet na sociální stránce zaplnil oslavnými i výsměšnými příspěvky. Jedním z nich byla například gif s Trumpem, který říká “Jsi vyhozen”.

Gratuloval i další z hvězd NBA Donovat Mitchel. “Jsem nesmírně nadšený, že se stal Joe Biden prezidentem,” napsal.

Aktivní byl na sociálních sítích během celých voleb a nabádal občany, aby šli svůj hlas dát. James již, ač zatím neoficiálně, bývalého prezidenta Trumpa často kritizoval a není proto divu, že se před letošními volbami postavil na stranu Trumpova protikandidáta.

Radost z výsledku voleb měla i jedna z nejpopulárnějších fotbalistek Alex Morganová, která na své sociální sítě umístila fotografii Joe Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové, jež se stala první afroameričankou v této funkci.

Pozadu s gratulacemi nezůstala ani fotbalistka a vítězka Světového poháru Megan Rapinoeová, která oběma hned přispěchala s gratulacemi.

Další velmi aktivní propagátorkou voleb byla také rovněž slavná gymnastka Simone Bilesová, která měla radost zejména z viceprezidentky. Někteří ji ale přeci jen naštvali, místo radosti pak sdílela zprávu ve znění: “Vy všichni, kteří porovnáváte mé sexuální obtěžování s těmito volbami, jste nechutní.” Narážela na svůj svou temnou část života, kdy ji sexuálně obtěžoval lékař amerických gymnastek Larry Nassar. Bilesová společně s ostatními obětmi proti němu svědčila a dostal doživotní trest.

Výsledek voleb potěšil i úřadující šampionku US Open Naomi Osakaovou. Ta na své sociální sítě vložila video ze seriálu Kancl, ve kterém herec vykřikne: “Děkuji.”

Našli se ovšem také tací, kteří nadšení nebyli. Prezident Trump měl například silné zastoupení v UFC, slavné americká MMA soutěži. Fandil mu i její šéf Dana White a přidala se k němu celá řada zápasníků. “Mediální stát prohlásil Bidena za prezidenta,” napsal zklamaně Jorge Masvidal. “Zajímalo by mě, kdy Trump vytáhne kladivo a opraví výsledkovou tabuli,” kroutil hlavou. Obsah jeho tweetu dokonce algoritmus Twitteru proti fake news označil za informačně sporný.

Největším fanouškem Donalda Trumpa byl ale bezesporu Colby Covington. Právě ten se s ním setkával často, prezident ho pozval do Bílého domu a dokonce mu zavolal s gratulací těsně po nedávné výhře nad Tyronem Woodleym. “Svoboda slova je hlavní věcí v této země. Cenzura je neamerická,” napsal pouze. Narážel tím na to, že státní televize utnuly předčasný projev Trumpa. Poté, co bylo jasné, že jeho favorit volby neovládl, se ale odmlčel.