České štafety neuspěly v olympijské kvalifikaci, mix spoléhá na čas z MS

Mix spoléhá na čas 3:11,98 z bronzového mistrovství světa v Budapešti, který mu dává naději zaplnit jedno ze dvou zbývajících účastnických míst v Paříži. Pořadí se uzavře na konci června.

Nejblíže k olympiádě měli čtvrtkaři. Matěj Krsek, Vít Müller, Michal Desenský a Patrik Šorm skončili v opravném běhu třetí, tedy na první nepostupové příčce. Od druhých Poláků je výkonem 3:03,00 dělilo devět setin sekundy. „Bylo to strašný kousek. Devět setin na 1600 metrech, to je tak strašně málo. To je fakt škoda,“ litoval v rozhovoru pro Český atletický svaz Krsek. Z prvního místa v „českém“ běhu postoupili Španělé (3:02,39).

Také čtvrtkařky nasadily nejsilnější možnou sestavu, ale stejně jako jejich reprezentační kolegové doběhly na třetí příčce. Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Barbora Malíková v opravném běhu nestačily na Belgičanky a Španělky. Časem 3:27,76 je od letenky do Paříže dělilo 46 setin sekundy. „Samozřejmě mě to mrzí, protože jsem na to pomýšlela a s holkama jsme běhaly celkem dobré časy. Mrzí mě to, ale soupeři jsou dobří. My se také snažíme, ale dneska to nevyšlo,“ litovala Manuel.

Zklamaná Petržilková ani nechtěla závod komentovat. Jednička týmu Vondrová, která má díky limitu jistou olympiádu v individuálním závodě na 400 metrů, nebyla na Bahamách v ideálním rozpoložení. „Já jsem se celý víkend necítila ve své kůži. Snažila jsem se do toho dát všechno, ale prostě to nestačilo,“ poznamenala.

Daleko od postupu byli ve štafetě na 4x100 metrů Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Ondřej Macík. V opravě se ve srovnání s rozběhem o jedenáct setin sekundy zlepšili, ale čas 39,20 stačil jen na šesté místo. Z jejich běhu se na OH dostaly štafety Německa (38,57) a Libérie (38,65). „Olympijský sen se nám malinko vzdaluje a pravděpodobně rozplynul a věřte, že nikoho to nemrzí víc než nás a trenéry. Budeme pracovat dál, ať uděláme dobrý výsledek na mistrovství Evropy,“ řekl Stromšík. „Věřili jsme si na víc a já jsem strašně zklamaný,“ doplnil Veleba.

Na Bahamách se v každé disciplíně rozdělilo 14 ze 16 míst na OH. Doplní je dvě další nejrychlejší štafety za loňský a letošní rok ke 30. červnu. O rychlé časy se bude bojovat mimo jiné na mistrovství Evropy v Římě.

Celkové pořadí World Relays ovládli Američané. Vyhráli smíšenou štafetu, obě sprinterské na 4x100 metrů a ženskou čtvrtkařskou. Výběr USA nezvítězil jen ve štafetě na 4x400 metrů mužů, kde ve finále kvůli diskvalifikaci v rozběhu Američané chyběli a na OH postoupili z oprav. Nejlepší čtvrtkaře měla Botswana.